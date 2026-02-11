La popstar Katy Perry e l’ex premier canadese Justin Trudeau scelgono il lusso delle Dolomiti durante i Giochi Invernali 2026, ufficializzando un legame che scuote il jet set internazionale

L’Italia si conferma l’ombelico del mondo per il turismo d’élite, specialmente in un febbraio 2026 infiammato dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tra le vette innevate delle Dolomiti, a catturare l’attenzione dei riflettori non sono solo gli atleti, ma una coppia che fino a pochi mesi fa sembrava improbabile: Katy Perry e Justin Trudeau. La cantante californiana e l’ex Primo Ministro del Canada hanno scelto il cuore pulsante dell’Alto Adige per una fuga d’amore che unisce glamour, sport e privacy assoluta.

Il debutto social: “L’amore è la rivoluzione”

La conferma definitiva del sodalizio è arrivata tramite il profilo Instagram, la Perry ha condiviso frammenti di una quotidianità inedita. Tra i frame spicca un selfie di coppia sulle cime ghiacciate e un momento conviviale davanti a un hot pot.

San Cassiano: un rifugio da oltre 1.700 euro a notte

Per il loro soggiorno, la coppia ha puntato sulla massima esclusività, evitando la più caotica Cortina e preferendo il borgo di San Cassiano. Il quartier generale è l’Aman Rosa Alpina, un resort che definisce lo standard del lusso alpino a 1.537 metri di altitudine. Con tariffe che partono da 1.735 euro a notte. La posizione strategica fa ipotizzare una presenza costante dei due vip sugli spalti delle gare olimpiche nei prossimi giorni, rendendo Cortina la capitale mondiale del gossip sportivo.

Dalla fine dei matrimoni al nuovo inizio a Tokyo

La scintilla tra la popstar 41enne e Trudeau sarebbe scoccata a luglio scorso, subito dopo la rottura di lei con Orlando Bloom (padre della piccola Daisy Dove). Trudeau, dal canto suo, ha chiuso nel 2023 un matrimonio durato 18 anni con Sophie Grégoire. Sebbene i rumors si rincorressero da mesi, specialmente dopo gli avvistamenti a Montreal, l’ufficialità è arrivata solo a dicembre con il romantico viaggio a Tokyo.

