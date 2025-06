Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono sposati in Costiera Sorrentina circondati da amici e colleghi del reality. Ecco i presenti e gli assenti alle nozze.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sposati!

Dopo l’emozionante post su Instagram in cui Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi avevano annunciato che presto sarebbero convolati a nozze, eccoci finalmente con la bella novità. Quel giorno è finalmente arrivato, segnando un capitolo importante per la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti nella Casa del reality nel dicembre 2021 e, nonostante una relazione partita in modo discreto, senza eccessi o colpi di scena, hanno costruito un legame solido e duraturo che li ha portati fino all’altare.

La scelta della location è ricaduta sulla suggestiva Costiera Sorrentina, un luogo perfetto per celebrare il loro amore circondati da parenti, amici e colleghi d’avventura del GF Vip. Tra gli invitati al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, infatti, non sono mancati ex concorrenti del reality, a testimonianza di quanto il legame creato nella casa sia ancora vivo e forte.

Nonostante l’atmosfera di festa, il matrimonio è stato accompagnato da qualche polemica legata alle assenze. Le sorelle Selassié, Lulù e Clarissa, che avevano condiviso con gli sposi i mesi all’interno della Casa, non erano presenti. Si è parlato di una possibile scelta per evitare un incontro con Manuel Bortuzzo, presente invece al matrimonio insieme al padre. Jessica Selassié, invece, aveva ricevuto l’invito ma ha preferito non partecipare al giorno più importante per Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi.

A chiarire l’accaduto ci ha pensato poi Gianmaria Antinolfi, che si è trovato costretto a smentire l’idea che Manuel abbia imposto condizioni sugli invitati. Considera Bortuzzo come un fratello, in ogni caso ci ha tenuto a spiegare che Jessica sarebbe stata invitata ma ha preferito declinare l’invito.

Oltre a Manuel Bortuzzo, tra gli ospiti presenti anche Giulia Cavaglià e l’ex gieffina Antonella Fiordelisi, amica stretta degli sposi, come ripreso da Gabriele Parpiglia. Un evento che ha celebrato dunque le nozze di due ex protagonisti del Grande Fratello.

A Gianmaria e Federica i nostri più sinceri auguri!