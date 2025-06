Lorella Cuccarini ha cantato, insieme a Riki di Amici, il suo nuovo tormentone estivo prossimamente in uscita. Ecco una piccola anteprima della loro esibizione.

Il tormentone di Lorella Cuccarini e Riki

Pochi giorni fa Lorella Cuccarini aveva fatto un annuncio che aveva entusiasmato tutti i suoi fan. Dopo aver pubblicato una foto che la ritraeva accanto a un ragazzo non ben identificato, sul proprio profilo social aveva scritto:

“La nostra colonna sonora dell’estate ce l’abbiamo, presto sarà anche vostra. Ma in tutto questo, avete capito chi si nasconde dietro di me?”.

Ieri questo mistero è stato risolto perché Lorella Cuccarini è apparsa sopra il palco dei Tim Summer Hits insieme a Riki di Amici 16 per duettare sulle note della canzone. Il brano si intitola “Cha Cha Twist” e uscirà prossimamente su tutte le piattaforme, anche se una data precisa non l’abbiamo ancora. Queste le parole della maestra del talent sui social:

“Questo frizzante fonogramma come una cedrata al limone invita gli astanti ad abbassare le ginocchia e a dondolare a ritmo di twist! Dentro alle balere, sui lettini, tra le righe colorate degli ombrelloni e sulle battigie è ora di ballare!”.

RICCARDO MARCUZZO E LORELLA CUCCARINI CON QUESTA CANZONE CHE ASPETTAVO DA TROPPI ANNI (fece lo spoiler nel 2021) pic.twitter.com/2xyrSQvE6G — about_any|🏜️odioilmondotrannete (@aboutany_) June 7, 2025

Tutti i fan sono in trepidante attesa di poter ascoltare finalmente il brano per intero. si tratta di una canzone fresca, molto orecchiabile e assolutamente adatta per il periodo estivo! Non appena avremo maggiori informazioni sulla data di rilascio non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

Rimaniamo in attesa anche delle news per quanto riguarda il potenziale ritorno di Lorella Cuccarini nella scuola di Amici a settembre. Ad oggi non abbiamo news perché ancora troppo presto ma probabilmente verrà riconfermata ancora una volta insieme a diversi, se non tutti, i sui colleghi.