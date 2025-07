Le parole di due ex volti di Temptation Island

A seguito delle parole di Perla e Lino su Temptation Island da Falsissimo di Fabrizio Corona, due ex volti del programma sono intervenuti e non sono andati tanto per il sottile: “Idioti, imbecilli, fate schifo”.

Temptation Island, due ex volti al veleno su Perla e Lino

A Falsissimo Fabrizio Corona ha avuto modo di parlare di Temptation Island con Perla Vatiero e Lino Giuliano. Mentre quest’ultimo ha detto che il programma è “un po’ trash” e lo staff gli aveva detto di “divertirsi” nel villaggio, dall’altra Perla ha aggiunto: “non ti vengono a dire se il tuo fidanzato piange per te, ma ti dicono che non gli importa nulla“.

Proprio la Vatiero, viste le polemiche che si sono susseguite, ha fatto delle precisazioni. A seguito di questo Alfonso D’Apice sui suoi social ha deciso di intervenire e non è stato per nulla tenero a riguardo:

“Oggi sono proprio polemico. Mi fa davvero strano vedere persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza, che hanno condiviso il mio stesso percorso, parlare male di Temptation Island.

Forse qualcuno si dimentica da dove è partito. Si dimentica l’occasione che ci è stata data. Un’occasione vera, pulita, dove nessuno ci ha mai imposto nulla e dove siamo sempre stati trattati con rispetto. Temptation Island non è un gioco a premi“, si legge nel lungo sfogo postato dall’ex fidanzato del reality come potete vedere qui sotto…

Com’è possibile leggere Alfonso ha detto che non vi è alcuna strategia, sostenendo che ci si mette davvero in discussione e c’è la possibilità concreta di capire i propri sentimenti.

Insomma ha difeso a spada tratta Temptation Island.

L’ex di Temptation Daniele De Bosis sbotta sui social

Ma Alfonso D’Apice non è l’unico a essere intervenuto pubblicamente con uno sfogo. Anche Daniele De Bosis, che aveva partecipato insieme all’ex Vittoria Egidi, non ci è andato per il sottile.

Con una storia su Instagram Daniele ha dichiarato: “Sto leggendo vari post in cui determinati soggetti sostengono che Temptation Island sia pilotato….. Siete un ammasso di idi*ti ed imb*cilli. Possono consigliare, cercare di indurre ma se si ha personalità e si è letteralmente innamorati non c’è tranello che tenga”.

Ecco come prosegue lo sfogo…

Per finire l’ex protagonista di Temptation Island ha detto: “Fate veramente schif0 e provo solo disgusto nel leggervi. Persone che fanno le vittime davanti agli altri e poi sc**ano, approcciano e usano Tinder mentre stanno con la propria ragazza. Potete prendere per il cu*o giusto chi non vi conosce. Ridicoli!”.

