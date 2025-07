Dopo gli audio pubblicati da Fabrizio Corona, Perla Vatiero ha deciso di intervenire pubblicamente e fare alcune precisazioni sulla sua esperienza a Temptation Island.

Le parole di Perla Vatiero dopo gli audio

Nel podcast Falsissimo Fabrizio Corona ha avuto modo di parlare con due volti noti di Temptation Island come Perla Vatiero e Lino Giuliano (QUI quello che è emerso). Poco dopo si è scatenata una sorta di polemica in rete. Per tale ragione proprio Perla ha deciso di intervenire e chiarire la sua posizione.

Dalla sua Perla Vatiero ha fatto sapere che ci teneva a contestualizzare meglio la chiamata con Fabrizio Corona. Ha spiegato di avere ricevuto delle domande sul programma. Dato che ha vissuto in prima persona e a pieno, ha voluto precisare che probabilmente qualcosa potrebbe essere stata travisata.

Senza perdere troppo tempo sulla faccenda, Perla Vatiero ha subito messo le cose in chiaro:

“Una delle domande che mi viene fatta spesso è: ‘Ma questi programmi sono veri? C’è qualcosa di finto? Vi indicano quello che dovete fare?’. (…) Ci tengo a dire che il mio percorso è stato vero, reale. L’ho vissuto in piena sincerità, anche il mio ex partner. A me non è mai stato detto quello che dovevo o non dovevo fare anche perché, mi conoscete. Farmi dire quello che devo fare è una cosa quasi impossibile”.

Dalla sua Perla Vatiero ci ha tenuto a commentare il tutto per puntualizzare cosa intendesse dire con le sue parole. Secondo il suo discorso è normale che produzione, redazione e chiunque lavori lì non ti dirà mai che il tuo partner è affranto, perché non aiuterebbe nella crescita del percorso che si intende intraprendere:

“Perché in quel caso io mi potrei un po’ ammorbidire e fare 10 passi indietro. Quello che magari si fa nella vita reale. Quindi se si va lì, si sa che si deve affrontare il percorso in modo più strong. Proprio per portarti ad avere il coraggio di prendere delle decisioni che magari nella tua vita normale non prenderesti mai”.

Le parole di Perla sul Grande Fratello

Peraltro Perla Vatiero ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello come un percorso intenso e formativo, molto diverso da altri reality vissuti in passato: “È normale che la pressione è stata molto forte, lì siamo ripresi h24.”

L’aspetto più significativo per lei è stato il profondo lavoro interiore che ha affrontato durante il programma. “Mi sono autoanalizzata tantissimo e questi programmi mi hanno dato veramente tanto sulla mia crescita personale”, ha spiegato, sottolineando come quell’esperienza abbia accelerato il suo percorso di maturazione e l’abbia motivata a migliorarsi.

Pur ammettendo che ci siano stati momenti difficili, Perla riconosce i lati positivi: “Ci sono i pro e i contro, ma devo dire che, per come la penso io, ci sono stati tanti, tanti pro.”

Secondo Perla Vatiero, affrontare dinamiche fuori dall’ordinario aiuta a diventare più forti e consapevoli: “È proprio questo che fa sì che tu diventi una persona più forte.”