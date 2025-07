A Falsissimo nel podcast di Fabrizio Corona, Perla e Lino hanno spifferato tutto su Temptation Island: “Ecco cosa ci dicevano gli autori”.

Temptation Island, cosa hanno detto Perla e Lino

Temptation Island è il programma più discusso dell’estate e mentre è attualmente in onda con la sua nuova edizione, due ex volti noti della trasmissione hanno parlato con Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo.

Perla Vatiero e Lino Giuliano, sono loro i protagonisti della chiacchierata, hanno raccontato cosa gli avrebbero detto gli autori di Temptation Island durante le registrazioni:

“Una cosa scontata è che gli autori non ti vengono certo a dire il tuo fidanzato piange per te. Loro ti vengono a dire al tuo fidanzato non frega niente. Quindi in un momento di debolezza a livello psicologico ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo“. Questo quello che ha raccontato l’ex volto di Temptation Island.

Dall’altra parte invece Lino, che ha recentemente attaccato i fidanzati e fatto un appello, ha definito il programma “trash”. Poi ha dichiarato che gli autori di Temptation Island gli avrebbero consigliato di ‘divertirsi’. Ha poi detto di essersi fatto trasportare dalla conoscenza con la single Maika. Anche se Fabrizio Corona su questo è stato piuttosto diretto: “A Maika non piaceva Lino, le faceva schifo, ci stava solo per fare hype“.

A questo punto Fabrizio Corona ha avuto modo di parlare al telefono con la tentatrice di Temptation Island e dalla conversazione si è sentito quanto segue:

“Lino puntava molto sulla simpatia e così mi sono detta ‘va beh, vediamo di che si tratta’. Ovviamente non ho perso la testa, non mi sono innamorata, non pensavo a un fidanzamento. Rientrava nel mio ruolo al 90%”.

L’ex volto di Temptation Island ha detto invece che lui e Maika hanno avuto una conoscenza di un mesetto e di averla lasciata lui, dato che poi sono arrivati divertimento e serate. Poi però Lino Giuliano ha aggiunto:

“Ho i messaggi, sia che dimostrano che fra me e lei c’è stato un rapporto fisico, sia di quando l’ho lasciata e lei mi ha risposto che era dispiaciuta perché ci teneva a me“.

Lasciata Maika, Lino Giuliano ha tentato il Grande Fratello (anche se poi non è andata come sperato) così come di riprendere la sua relazione con Alessia Pascarella, chiusa di recente dopo qualche tira e molla.