Negli ultimi anni il mercato del lusso ha visto crescere un fenomeno sempre più diffuso: quello dei dupe, prodotti economici che richiamano nell’estetica gli articoli delle grandi maison senza copiarne loghi o marchi. Dalle borse agli accessori, fino ai cosmetici e ai profumi, milioni di consumatori scelgono alternative low cost che promettono lo stesso stile a prezzi accessibili. Tra inflazione, rincari nel settore del lusso e influenza dei social media, i dupe si sono affermati come espressione di un consumo più accessibile, in cui stile ed estetica vengono ricercati senza necessariamente spendere cifre elevate.

Il fenomeno dei “dupe”: esempi concreti tra moda e accessori

Negli ultimi anni il mercato dei dupe ha trasformato profondamente il modo di acquistare prodotti di moda e bellezza. Con questo termine si indicano articoli che ricordano molto da vicino oggetti di lusso, pur non riportando loghi o marchi. La differenza principale rispetto alla contraffazione è proprio questa: il dupe non cerca di fingere di essere autentico, ma propone un’alternativa economicamente accessibile.

Una delle più imitate è la borsa a secchiello con chiusura a gancio di Yves Saint Laurent, venduta a circa 2.300 euro. Online è possibile trovare modelli quasi identici nella struttura, nella forma morbida e nei dettagli metallici a meno di 50 euro. Lo stesso accade con le celebri borse trapuntate Chanel: un modello originale può superare i 6.700 euro, mentre versioni molto simili vengono vendute intorno ai 90 euro su marketplace internazionali e piattaforme fast fashion.

Anche il mondo delle scarpe è pieno di casi emblematici. Le sneakers Golden Goose, famose per l’effetto volutamente usurato e vendute oltre i 500 euro, hanno generato centinaia di alternative low cost acquistabili nei grandi negozi online per meno di 60 euro. Un altro esempio riguarda i mocassini Gucci con morsetto metallico: il design elegante e minimale è stato ripreso da numerosi marchi economici che propongono modelli quasi identici a meno di un decimo del prezzo originale.

Nel settore gioielli il fenomeno è altrettanto evidente. I famosi bracciali Cartier Love, riconoscibili dalle viti decorative, vengono reinterpretati da brand low cost con accessori molto simili venduti a poche decine di euro. Anche le collane e gli orecchini Tiffany ispirano numerose collezioni “minimal chic” che puntano sulla stessa estetica raffinata ma con materiali molto meno costosi.

I social hanno avuto un ruolo decisivo nell’esplosione di questa tendenza. Su TikTok milioni di utenti cercano ogni giorno video con titoli come “Amazon finds”, “Luxury dupe” oppure “Look for less”, nei quali vengono mostrati prodotti economici che replicano l’aspetto di articoli di lusso. In molti casi il dupe viene persino celebrato come scelta intelligente e moderna, simbolo di un consumo più furbo e meno legato allo status sociale.

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Perché sempre più consumatori scelgono le alternative low cost

Il successo dei dupe è strettamente collegato alla crisi che sta attraversando il settore del lusso. Negli ultimi anni le maison hanno aumentato drasticamente i prezzi dei loro prodotti per mantenere un’immagine esclusiva e puntare su clienti ultra-facoltosi. Questo ha però allontanato gran parte della cosiddetta “clientela aspirazionale”, cioè persone che desideravano possedere almeno un accessorio firmato ma che oggi non riescono più a permetterselo. Molti consumatori ritengono ormai eccessivi gli aumenti applicati dai grandi brand. Basti pensare che alcune borse Chanel, nel giro di pochi anni, hanno quasi raddoppiato il loro prezzo. Una classica flap bag che nel 2019 costava circa 5.000 euro oggi supera abbondantemente gli 8.000 in alcune versioni.

Questa situazione ha spinto molte persone a cambiare mentalità. Oggi non conta più soltanto possedere un prodotto originale, ma riuscire a ottenere lo stesso effetto estetico spendendo meno. Alcuni consumatori dichiarano apertamente di preferire un dupe perché ritengono ingiustificato investire migliaia di euro in un singolo accessorio. Altri vedono queste alternative come una forma di ribellione verso un lusso percepito sempre più distante dalla realtà economica quotidiana.

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Beauty dupe: quando il risparmio può diventare un rischio

Il fenomeno dei dupe non riguarda soltanto la moda, ma anche il mondo beauty. Profumi, make-up e skincare ispirati a prodotti premium invadono ogni giorno i social. In molti casi il packaging, i colori e persino i nomi ricordano chiaramente articoli celebri. Un esempio molto noto è quello dei profumi equivalenti: fragranze che imitano profumi iconici come Baccarat Rouge 540 di Maison Francis Kurkdjian o Libre di Yves Saint Laurent, ma vendute a meno di 30 euro invece che oltre 150.

Anche nel make-up i casi sono numerosi. I rossetti liquidi di Charlotte Tilbury, le palette occhi Natasha Denona o i blush Rare Beauty vengono spesso confrontati con versioni low cost considerate quasi identiche nei colori e nella resa estetica. Tuttavia, gli esperti invitano alla prudenza. Non tutti i beauty dupe garantiscono la stessa qualità delle formulazioni originali. Alcuni prodotti economici utilizzano ingredienti aggressivi, profumazioni sintetiche o conservanti che possono causare irritazioni cutanee.

Il successo dei dupe dimostra quanto il consumatore moderno sia cambiato: oggi si cercano convenienza, estetica e accessibilità. Tuttavia, soprattutto nel settore beauty, il prezzo basso non sempre coincide con un vero affare. Dietro un’apparente occasione possono nascondersi compromessi sulla qualità, sulla sicurezza e persino sulla salute.