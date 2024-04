Dustin strega la giuria di Amici 23 sulle note di In the end, Giofrè si alza in piedi

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

L’esibizione di Dustin ad Amici 23 strega la giuria. Non mancano i complimenti e Giofrè si alza in piedi per lui!

Questa sera ad Amici 23 Dustin si è esibito in una meravigliosa coreografia che ha stregato la giuria. Sulle note di In the end, il ballerino ha conquistato tutti e persino Giuseppe Giofrè si è alzato in piedi entusiasta.

Amici 23: Dustin strega la giuria, Giofrè si alza in piedi

Puntata davvero scoppiettante questa sera ad Amici 23, dove tra una sfida e un’altra non è mancato anche del divertimento prima di scoprire chi sarà il nuovo allievo l’eliminato della scuola! Ormai il cerchio si restringe e non c’è da escludere uscite a sorpresa, magari inaspettate così come i colpi di scena.

Se la prima manche è stata vinta dai CuccaLo, a trionfare nella secondo sono stati gli Zerbi-Cele, che si sono poi ripetuti anche in terza battuta ad Amici 23. E c’è stato proprio un episodio qui che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Nell’ultima sfida decisiva che ha dato poi la vittoria agli Zerbi-Cele, Dustin si è scontrato con Martina. La cantante si è esibita sulle note di Young and Beautiful, ma a vincere è stato Dustin, che invece ha proposto un ballo sulla musica di In the end. Alla fine della sua esibizione la giuria è rimasta davvero molto colpita. E più nello specifico Giuseppe Giofrè, che si è alzato in piedi.

Il coreografo e ballerino, che questa volta ricopre il ruolo di giudice ad Amici 23, ha riconosciuto nell’esibizione di Dustin del grandissimo potenziale. Del suo stesso avviso, come visto, anche i suoi colleghi che hanno dato al ballerino il punto decisivo per la vittoria della manche!

Questa scelta infatti ha condannato al ballottaggio Martina. Insieme a lei a scontrasi Holden (dalla prima partita) e Sofia (dalla seconda). Chi lascerà Amici 23 questa sera?