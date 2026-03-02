La famiglia di Paulo Dybala si allarga. L’attaccante della AS Roma e la moglie Oriana Sabatini hanno accolto la loro…

La famiglia di Paulo Dybala si allarga. L’attaccante della AS Roma e la moglie Oriana Sabatini hanno accolto la loro prima bambina

Grande emozione per Paulo Dybala e Oriana Sabatini, che sono diventati genitori il 2 marzo 2026. La piccola è venuta alla luce a Roma con qualche giorno di anticipo rispetto alla data indicata inizialmente, fissata per l’11 marzo. La coppia aveva già raccontato nei mesi scorsi diversi momenti della gravidanza, creando molta attesa tra i fan e gli appassionati di calcio e spettacolo.

Il parto a Roma per stare insieme

La nascita è avvenuta all’Ospedale Gemelli, scelta fatta con anticipo per motivi pratici e familiari. L’obiettivo era permettere al calciatore argentino di essere presente in un momento così importante. Tra allenamenti, partite e impegni sportivi, organizzare tutto non era semplice, ma la coppia ha deciso di vivere questo passaggio proprio nella città dove Dybala gioca e vive gran parte dell’anno.

Il nome della bambina resta ancora segreto

Per ora i neo genitori non hanno pubblicato l’annuncio ufficiale sui social, anche se molti si aspettano un post nelle prossime ore. Durante alcune interviste precedenti, Oriana aveva raccontato che il nome della figlia era già stato scelto da tempo e che per lei ha un valore speciale.

Un nuovo capitolo per la coppia

La nascita della loro prima figlia segna un momento importante nella vita della coppia, seguitissima sia in Argentina sia in Italia. Tra carriera sportiva e progetti personali, ora per Dybala e Oriana inizia una fase completamente nuova, fatta di famiglia e quotidianità lontana dai riflettori del campo. I tifosi giallorossi, intanto, festeggiano insieme al loro campione questo lieto evento.

