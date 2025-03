Pochi giorni fa Lady Gaga è tornata a vantarsi delle sue origini italiane e ha affermato di sapere cucinare la pasta col sugo di finocchi. Oggi così a È Sempre Mezzogiorno hanno preparato proprio il piatto preferito della pop star.

A È Sempre Mezzogiorno omaggiano Lady Gaga

Questa mattina su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno, il celebre e fortunato programma condotto da Antonella Clerici. Oggi tuttavia all’interno della trasmissioe è accaduto qualcosa di inaspettato e che ha attirato l’attenzione del pubblico. Nel corso della diretta è stato fatto un omaggio a Lady Gaga, che proprio la scorsa settimana ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Mayhem, che sta già scalando le classifiche mondiali.

A È Sempre Mezzogiorno hanno infatti cucinato il piatto preferito della pop star: la pasta col sugo di finocchi. Solo pochi giorni fa, come di certo in molti sapranno, la cantante ha avuto modo di rilasciare una lunga intervista a Il Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo disco. Nel corso della chiacchierata Lady Gaga è così tornata a vantarsi delle sue origini italiane e ha ammesso di saper cucinare proprio la pasta col sugo di finocchi. In merito l’artista ha dichiarato:

“Sono italiana. Lo ripeto perché voglio che tutti lo sappiano: sono italiana e ne sono orgogliosa. Amo la mia famiglia. Amo cucinare. Adoro preparare da mangiare per le persone che amo: a casa mia il posto più importante è la cucina. So preparare la pasta col sugo di finocchi. Per me i finocchi sono la verdura più italiana che ci sia. Mi ricordo quando mia nonna li tagliava e li portava in tavola”.

Questa mattina dunque, nel corso della nuova diretta, a È Sempre Mezzogiorno hanno cucinato il piatto preferito di Lady Gaga e ovviamente l’accaduto non è passato inosservato.