In questi giorni a diventare virale sui social è stato un video con protagonista Lorenzo Spolverato, in cui vediamo il modello prendere in giro Stefania Orlando. Sui social però scoppia la polemica.

È polemica su Lorenzo Spolverato

Nel corso degli ultimi mesi si è a lungo parlato di Lorenzo Spolverato. Il modello è infatti uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello e solo qualche settimana fa è stato eletto primo finalista del reality show. Ciò nonostante in diverse occasioni il gieffino è finito al centro della polemica, per via di alcuni suoi comportamenti che hanno fatto storcere il naso ai più. Solo in questi ultimi giorni è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha riportato Lorenzo al centro dell’attenzione. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.

Chi segue con attenzione il Grande Fratello sa bene che ormai tra Spolverato e Stefania Orlando non c’è simpatia. I due infatti di recente si sono scontrati in diverse occasioni. In più il modello più volte ha espresso il desiderio di vedere la cantante fuori dalla casa. Ma non è finita qui.

Solo qualche giorno fa, proprio Stefania Orlando si trovava in cucina a lavare i piatti, mentre cantava un celebre brano di Gianna Nannini. A un tratto Lorenzo Spolverato è arrivato alle spalle della gieffina e ha iniziato a prenderla in giro senza che però lei se ne accorgesse. Il video del momento non è tuttavia sfuggito agli occhi attenti del web e la clip è così diventa virale sul web.

A quel punto numerosi utenti hanno iniziato ad attaccare Lorenzo per il suo comportamento verso una donna più grande di lui ed è così scoppiata la polemica. Non sono mancati dunque duri commenti verso il modello, che ancora una volta ha diviso i social.