In queste ore a finire al centro della polemica è stata Zeudi Di Palma. La modella ha infatti fatto outing a una delle inquiline del Grande Fratello e il web è così entrato in rivolta.

Scoppia la polemica su Zeudi Di Palma

Lunedì sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata eletta terza finalista di questa edizione e ha così avuto accesso all’ultima puntata del reality show. Tuttavia nelle ultime ore sulla modella è scoppiata una polemica che sta dividendo il web.

Tutto è iniziato quando Zeudi, nel corso di una chiacchierata con Chiara Cainelli, ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutto il pubblico. La Di Palma, inaspettatamente, ha fatto outing a una delle inquiline del GF, rivelando una conversazione privata. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente sono diventati virali sui social:

“Mariavittoria una volta mi ha detto: ‘io non nego che ho avuto dell’interesse anche nei confronti delle donne’. Quindi quando sto con loro ho paura che Mariavittoria è gelosa di me per Tommaso e che Tommaso è geloso di me per Mariavittoria. Capisci perché non mi sono mai avvicinata a loro più di tanto? Perché mi sono sempre sentita di troppo. Ho paura di essere giudicata. Quindi io ho sempre fatto dei passi indietro”.

A quel punto il web è entrato in rivolta e centinaia di utenti in queste ore si stanno scagliando contro Zeudi Di Palma. Come è ben noto infatti la modella è stata eletta da alcuni fan simbolo della comunità LGBTQ+. Ma non solo. Lei stessa ha affermato in diverse occasioni di essersi battuta per i diritti umani e di essere sempre scesa in prima linea per difendere le donne.

A seguito di quanto accaduto però gli utenti stanno condannando Zeudi, colpevole per i più di aver fatto outing a un’inquilina del Grande Fratello. Il pubblico dunque si chiede già cosa accadrà nel corso della prossima puntata del reality e se la Di Palma verrà messa a conoscenza di quanto sta succedendo in rete.