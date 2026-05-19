Gli Aqua si sciolgono. Un annuncio che segna l’addio di un epoca che ha avuto come sottofondo la loro Barbie Girl. I fan sono rimasti molto colpiti dalla notizia.

Gli Aqua si sciolgono: l’annuncio della band di Barbie Girl

Gli Aqua sono una delle band più iconiche degli anni ’90. Dopo 30 anni di carriera ne hanno annunciato la chiusura. Il gruppo danese diventato famoso in tutto il mondo grazie alla canzone Barbie Girl ha comunicato sui social la decisione di sciogliersi come band. I membri storici, Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted, hanno deciso di salutare i propri fan con parole ricche di emozione e gratitudine. “Dopo tanti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli AQUA come band dal vivo” hanno scritto nel post, spiegando che questa esperienza è stata una parte fondamentale della loro vita.

“Abbiamo viaggiato in tutto il mondo innumerevoli volte, incontrato persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo per sempre con noi” ha dichiarato il gruppo, per poi spiegare che sentono che è arrivato il momento giusto per fermarsi e preservare tutto ciò che hanno costruito in questi 30 anni di carriera. “I ricordi sono ancora vivi e l’amore per la musica, per la nostra storia e l’uno per l’altro è ancora intatto” hanno aggiunto, dicendo addio ai loro fan, ma non prima di averli ringraziati per aver fatto parte del loro meraviglioso viaggio insieme.

Gli Aqua si sciolgono: il successo negli anni ’90

Gli Aqua, verso la fine degli anni ’90, erano diventati un vero fenomeno internazionale grazie al loro stile pop dance sempre molto ironico e coinvolgente. Il loro album di debutto, Aquarium, è uscito nel 1997, e aveva venduto milioni di copie in tutto il mondo. Barbie Girl era diventata una delle canzoni simbolo della musica di quell’epoca. La canzone è stata poi usata anche nella pellicola cinematografica Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling, uscita nel 2023.

Nel corso della loro lunga carriera, gli Aqua hanno vissuto anche momenti di pausa, con successive reunion. Non hanno mai smesso di esibirsi live e hanno sempre cercato di mantenere il loro legame con il pubblico, sempre molto nostalgico della loro musica. Con questo addio si chiude un capitolo del pop che ha segnato un’intera generazione. Lo dimostra anche la loro gratitudine nei confronti dei fan che li hanno sempre considerati, e li considerano ancora, una delle colonne sonore più amate degli anni ’90, quegli anni che scatenano sempre un po’ di nostalgia.