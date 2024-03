Gossip

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2024

Ed Westwick e Amy Jackson sono arrivati a Napoli per organizzare il loro matrimonio. La coppia infatti ha scelto la costiera amalfitana per le loro nozze.

Ed Westwick sposa Amy Jackson in Italia

Era dicembre 2021 quando per la prima volta Ed Westwick incontrava Amy Jackson. Come forse qualcuno saprà, i due si sono conosciuti in occasione del Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita e da quel momento non si sono più lasciati. Da subito infatti tra il celebre attore, noto per il ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl, e la modella è scoppiato l’amore e ancora oggi la coppia è affiatata e innamorata. Solo poche settimane fa intanto è accaduto qualcosa che ha emozionato i fan. Ed infatti ha fatto una bellissima e romantica proposta di matrimonio alla sua fidanzata, tra le montagne innevate della Svizzera. A quel punto i due hanno dato il via ai preparativi delle nozze, che si svolgeranno proprio in Italia.

In questi giorni infatti Westwick e la Jackson sono arrivati a Napoli per organizzare il matrimonio e hanno soggiornato in una suite del Grand Hotel Parker’s. Stando alle prime informazioni trapelate, riportate da Il Mattino, sembrerebbe che l’attore e la modella abbiano scelto una location della costiera amalfitana per il loro grande giorno. Ma non solo.

Secondo le voci di corridoio, Ed Westwick e Amy Jackson avrebbero anche già scelto non solo la chiesa per celebrare il loro matrimonio ma anche il locale dove festeggeranno con amici e parenti. La coppia sarebbe rimasta colpita sia dal panorama mozzafiato di Napoli e della costiera che ovviamente dal cibo.

Attualmente tuttavia non si conosce ancora la data delle nozze di Ed e Amy, ma senza dubbio nelle settimane a venire emergeranno altre news sul grande giorno della coppia. I due nel frattempo hanno postato sui social i momenti più belli del loro soggiorno partenopeo e presto faranno ritorno nel nostro paese per definire tutti i dettagli del matrimonio.