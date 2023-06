NEWS

Andrea Sanna | 12 Giugno 2023

GF Vip 7

Crisi tra Antonella ed Edoardo?

Cosa succede tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Al momento è davvero difficile da dirsi, ma c’è chi sostiene che la coppia (a seguito di alcune frasi criptiche) sia in crisi. Se il papà dell’influencer ha cercato di rassicurare i fan dei due, pare che entrambi abbiano in qualche modo chiesto aiuto a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, tanto da generare scalpore sul web.

Qualcuno ha notato infatti che Edoardo ha commentato l’ultimo post pubblicato da Daniele e condiviso da Oriana su Instagram, così: “Ah ecco perché non mi rispondi più al telefono. Di quella casa non è uscito uno normale.. vabbè fate i bravi stavolta”. Le parole di Donnamaria hanno portato alla replica di Oriana e alla conseguente battutina del romano, come vedete nello screen sotto.

Questo atteggiamento ha portato alcuni a criticare Edoardo, che ha subito risposto a chi lo taccia di non aver perso tempo: “Ripigliati bro, non sai manco un caz** e parli? Di che parli?”.

La risposta di Edoardo Donnamaria – Parte 1

Così qualcuno gli ha fatto notare di aver scritto a chi fino a poco tempo fa avrebbe detto delle cose sulla sua fidanzata Antonella. Ma ancora una volta Edoardo è stato piuttosto chiaro: “Amore credo che ognuno abbia sparato almeno una cess*ta su ogni altro la dentro. Imbracciamo armi e ci decimiamo? Se credete che le guerre social (o GF) siano la vita, mi spiace per te ma non è così. Non è necessario che tutti si vogliano bene, ma è bene che ci si rispetti tutti”.

La risposta di Edoardo Donnamaria – parte 2

Se Edoardo Donnamaria ha reagito in questo modo, come si sarà comportata invece Antonella Fiordelisi? L’ex vippona ieri sera ha chiamato Daniele Dal Moro che, come vedete dal video, si trovava in live su Twitch. È stato proprio lui a far notare che in quel preciso istante l’influencer lo stava contattando e si è detto dispiaciuto per il momento complicato che la coppia sta affrontando.

Dato che si trovava il diretta con i suoi follower, Daniele e Antonella si sono sentiti successivamente. Ed è stata proprio lei a mostrare lo screen della chiamata, dove ha ringraziato l’amico.

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi

E chissà che non siano proprio gli Oriele ad aiutare rispettivamente Edoardo e Antonella a risolvere le tensioni.