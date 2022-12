NEWS

Andrea Sanna | 8 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il commento di Edoardo Donnamaria Non c’è una giornata tranquilla per i Donnalisi. Come da routine basta poco per accendere […]

Non c’è una giornata tranquilla per i Donnalisi. Come da routine basta poco per accendere la miccia e portare Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi alla discussione. Ma stavolta quali sono le motivazioni?

L’ex schermitrice è sbottata contro il fidanzato poiché quest’ultimo le ha dato della capra. Lei non conosceva una canzone e dunque a lui è scappata sta frase che, sebbene volesse essere una battuta, ha provocato una reazione in Antonella. La Fiordelisi, infatti, è sbottata quando ancora una volta Edoardo Donnamaria ha detto: “Devo insegnarti tante cose”, prendendola benevolmente in giro.

L’atteggiamento di Edoardo non è andato per niente a genio ad Antonella che, davanti a tutti, si è lamentata ed è poi scoppiata in lacrime. Secondo il pensiero della vippona il ragazzo è stato troppo brusco con lei. Poteva fare quell’osservazione, ma stando al suo punto di vista sarebbe stato saccente e arrogante. Accusa questa che ha spiazzato Edoardo Donnamaria. Il ragazzo ha detto infatti di essere rimasto semplicemente sorpreso che lei non conoscesse il brano in questione, ma non voleva assolutamente essere offensivo con lei.

Come vediamo dal video sottostante gli altri vipponi hanno cercato di mediare, ma con scarsi risultati. Edoardo Donnamaria stufo di discutere ha lasciato la conversazione, mentre Antonella Fiordelisi si è sfogata con gli altri vipponi. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Wilma Goich, così come anche Patrizia Rossetti, hanno dato alcuni consigli ad Antonella Fiordelisi che, sconfortata dopo quanto accaduto con Edoardo Donnamaria, si è sfogata in lacrime (QUI IL VIDEO). Entrambe pur comprendendo il pensiero di Antonella, le hanno fanno notare alcune cose da fuori.

Poco dopo Edoardo Donnamaria è tornato in veranda da Antonella Fiordelisi. Quest’ultima era in compagnia di Daniele Dal Moro e Wilma Goich. Con lei Edoardo ha un po’ discusso per poi chiederle di parlare in disparte: “Ma ti sembra normale con tutto quello che sopporto tutti i giorni per lei, mi bello la scenata perché le ho detto ‘sei una capra’ che non conosce una canzone?”. Inizialmente amareggiata la ragazza è rimasta per un po’ sulle sue, mentre il romano ha provato con calma di farle capire il suo pensiero (VIDEO QUI)

Come abbiamo visto, però, fortunatamente Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi poi hanno fatto pace e nella notte sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi da Luca Onestini. Vedremo come andranno le cose nella giornata odierna e se, finalmente, avranno appianato le divergenze avute ieri.

Le notizie non sono finite…