Andrea Sanna | 8 Dicembre 2022

La denuncia di Antonella Fiordelisi

Quanto scoperto in puntata lunedì non sembra essere andato particolarmente a genio ad Antonella Fiordelisi. Nel corso dell’appuntamento Alfonso Signorini ha mostrato un filmato in cui Micol Incorvaia parlava con Giaele De Donà. Nella clip in questione la sorella di Clizia dava della “limitata mentalmente” all’ex schermitrice.

Parole che hanno colpito Antonella Fiordelisi nel profondo. È scoppiata in un pianto a dirotto e anche nei giorni a venire non sembra aver digerito quanto detto dalla sua “nemica”. Nel suo sfogo l’influencer ha sbottato sostenendo quanto a parer suo non è mai arrivata a sparlare in questo modo degli altri, apostrofando come ‘vipere, serpi e brutte persone’ le due coinquiline.

Ieri sera poi mentre parlava con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha aggiunto il carico da 90. Lei sarebbe pronta a denunciare Micol e Giaele:

“Io penso che pure mio padre se la sia presa eh. I miei genitori sai cosa mi avrebbero detto a quest’ora? Vabbè non te lo dico, però fidati: ci sono rimasti pure loro male per quello che hanno sentito. Che non è bello. Mio padre come un pazzo starà dopo che avrà visto in puntata quello che è successo. Sappi che loro sono molto protettivi nei miei confronti”.

Ha spiegato con sicurezza Antonella Fiordelisi, sotto lo sguardo di Edoardo Donnamaria. E ancora in merito ha aggiunto:

“Può essere pure che scatta una denuncia non so se è possibile, ma loro se ne intendono, se scatta una denuncia o qualcosa. Io non so se poi magari sono uscite altre cose e hanno continuato. Anche perché non so se è una cosa dove uno può anche denunciare. Nel caso io do il mio permesso ai miei genitori di agire, nel caso si potesse fare darei il permesso. Visto che è una cosa che mi ha colpito, sinceramente“. Ecco qui di seguito il preciso istante in cui Antonella Fiordelisi fa questo discorso…

Antonella: “Se è una cosa che si può denunciare, nel caso darei anche il permesso ai miei di agire visto che è una cosa che mi ha colpita (la frase di Micol)”



I Donnalisi nella loro conversazione hanno parlato anche delle simpatie e antipatie che si sono create all’interno della Casa (CLICCA QUI PER IL VIDEO). Anche se ad attirare maggiormente l’attenzione sono proprio le parole di Antonella Fiordelisi su Micol Incorvaia e Giaele De Donà.