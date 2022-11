NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Novembre 2022

GF Vip 7

La regia censura Edoardo Donnamaria

In questi giorni Edoardo Donnamaria è finito spesso al centro dell’attenzione. Come sappiamo infatti la scorsa settimana a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 sono stati 6 nuovi Vipponi, tra cui la sua ex Micol Incorvaia. A quel punto Antonella Fiordelisi, che ha scoperto della relazione in diretta, è andata su tutte le furie e in questi giorni si è spesso scontrata con Edoardo. Nel mentre nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Donnamaria stava chiacchierando proprio con la Fiordelisi, quando a un tratto i due sono finiti a parlare di Alfonso Signorini, e del trattamento che il conduttore riserva ai Vipponi. Secondo la schermitrice il presentatore tratterebbe tutto allo stesso modo, non essendoci differenze tra i concorrenti. Edoardo tuttavia ha dissentito e ha così affermato:

“Non è vero che si trattano tutti allo stesso modo. Ognuno viene trattato in maniera diversa in base a quello che dà al programma. Non si può dire che Alfonso tratta tutti allo stesso modo, perché è vero che va sempre da Wilma, da Charlie e da Patrizia quando finiscono le clip. Se non noti questa cosa…”.

“Ognuno viene trattato in maniera diversa, in base a quello che da al programma” e la regia censura. MIO DIO EDOARDO CHE SPUTTANA IL MODO IN CUI ALFONSO TRATTA DIVERSAMENTE LE PERSONE PARLANDO LA LINGUA DELLA VERITÀ #gfvippic.twitter.com/sekuNGpe9a — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

A quel punto però la regia ha censurato le parole di Edoardo Donnamaria, e l’inquadratura si è spostata su un’altra zona della casa. In queste ore come se non bastasse il celebre volto di Forum ha avuto un confronto con Micol, che l’ha sbugiardato. In diretta infatti il Vippone ha affermato di aver frequentato la Incorvaia solo una manciata di giorni. Nel corso del faccia a faccia però la sorella di Clizia ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata, affermando:

“Io non credo tu abbia bisogno di modificare delle cose. Nelle clip ho visto che quando non c’ero tu hai parlato con lei di me. Le varie cose che tu le hai detto non stanno esattamente come le hai raccontate tu. Da quel che sembra hai minimizzato. Tu hai detto che sei stato con me 3 volte, massimo 5 o una quando è capitato. No, bello. Non è andata proprio così. Sai, voglio ricordarti che fino a… meglio che non parlo dai. Per esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza in estate a trovarti. Dai, sinceramente. Ti dimentichi le cose, forse, ma io le ricordo. E poi sei stato tu a chiudere. Ho pure i messaggi. Quantomeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene”.