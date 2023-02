NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Febbraio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Edoardo Donnamaria

Quella di ieri è stata senza dubbio una puntata movimentata al Grande Fratello Vip 7. Quattro Vipponi infatti hanno ricevuto un provvedimento disciplinare, per aver violato il regolamento del programma. Parliamo di Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia, che durante la notte hanno staccato il microfono della regia nel van. A quel punto i concorrenti si sono scambiati tra loro battute intime, tirando in ballo anche Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Ma non è finita qui. Proprio Edoardo ha ammesso di aver avuto dei contatti col mondo esterno qualche giorno fa. Come sappiamo infatti ai Vipponi è stato concesso di lasciare la casa momentaneamente in occasione delle elezioni politiche, e proprio in quella circostanza il conduttore ha incontrato i suoi genitori, che si sono recati fuori al seggio per salutarlo.

I 4 concorrenti sono così finiti in nomination d’ufficio, ma dopo la fine della diretta è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Edoardo Donnamaria infatti ha fatto il nome di un altro Vippone che qualche settimana fa ha avuto contatti con l’esterno, ma che tuttavia non ha ricevuto alcun richiamo. Parliamo di Antonino Spinalbese, che come è noto per diversi giorni è stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute. Proprio in quell’occasione, l’ex di Belen avrebbe avuto contatti con l’esterno, e in merito Edoardo ha dichiarato:

“Sappiamo tutti che sono state riferite cose molto più importanti. Antonino è stato il primo che aveva il telefono, però mica è andato a televoto diretto. Chissà che gli hanno detto, è entrato e sapeva tutto. Me l’ha detto Antonella anche”.

Edoardo Donnamaria fa il nome di un altro Vippone che ha avuto contatti con l’esterno pic.twitter.com/ZAU7ztcxAS — disagiotv (@disagio_tv) February 24, 2023

Attualmente dunque Edoardo Donnamaria è finito al televoto insieme a Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Ma cosa accadrà e chi sarà a scamparla? Non resta che attendere per scoprirlo.