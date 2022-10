Edoardo Donnamaria scopre in diretta le parole di Antonella su Antonino, ma non la prende bene: la sua reazione.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Nelle ultime settimane nella casa del Grande Fratello Vip 7 è nato un legame speciale tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tuttavia da qualche giorno la schermitrice ha fatto intendere di essere interessata anche ad Antonino Spinalbese, e ha affermato che secondo lei qualora non ci fosse stato il volto di Forum in casa, tra lei e l’ex di Belen sarebbe potuto accadere qualcosa.

Questa sera così nel corso della nuova diretta Edoardo ha scoperto le parole di Antonella su Antonino, e non è tardata ad arrivare la sua reazione. Donnamaria ha infatti replicato alla Fiordelisi, facendo intendere di non averla prese bene. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se c’è qualcosa che succede tra Antonella e qualcun altro, non mi interessa come si comporta qualcun altro, mi interessa come si comporta Antonella. Perché io sono interessato a lei, non all’altro. Antonino non mi deve nulla. Se Antonella è veramente interessata a me dovrà essere sicuramente più brava di così a dimostrarlo. Qua siamo in un gioco e giochiamo, certe cose si accettano. Fuori di qua il discorso è un po’ diverso”.

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Tra i due arriverà un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.

