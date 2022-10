Chi è Memo Remigi? Età, carriera, moglie e Instagram

Andiamo a conoscere tutte le informazioni che riguardano Memo Remigi, famoso per la sua musica ma anche per i programmi a cui ha preso parte, a partire dalla biografia, la vita privata e la carriera fino a Ballando con le stelle.

Memo Remigi età, altezza e biografia

Scopriamo meglio chi è Memo Remigi, molto noto nel mondo dello spettacolo, quanti anni ha, dove abita e cosa fa nella vita. Vero nome Emidio Remigi, è nato a Erba, in provincia di Como, il 27 maggio 1938. Ha quindi 84 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. La sua altezza è di circa 1,78 m e il suo peso di circa 73 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi non ce ne sono di visibili.

Anche se è nato ad Erba, Memo è poi cresciuto a Como, città natale dei suoi genitori. Ma purtroppo non sappiamo niente della sua infanzia e adolescenza. Quindi non conosciamo quali siano stati i suoi studi.

Le informazioni sulla sua vita coincidono con l’inizio della sua presenza nel mondo dello spettacolo che risale ai primi anni ’60. Fu infatti scoperto da Giovanni D’Anzi e iniziò ad esibirsi fino alla vittoria del Festival della canzone di Liegi, ottenendo un contratto discografico.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, abbiamo molte informazioni su Memo Remigi. È stato infatti sposato dal 1966 fino al 2021 con Lucia Russo, morta il 12 gennaio all’età di 82 anni per una grave malattia. La morte della moglie per Memo Remigi è stata un dolore immenso e ha lasciato un vuoto incolmabile.

Come detto, il matrimonio è durato a lungo, ma non sono mancati i problemi in tutto questo tempo. Lo stesso artista ha rivelato che ha più volte tradito la moglie nel corso degli anni, tornando però sempre da lei.

Dall’unione con Lucia Russo, Memo Remigi ha avuto un figlio, Stefano, anche lui appartenente al mondo dello spettacolo. Egli è stato sposato per molti anni con l’attrice Francesca Cavallin da cui ha avuto due figli: Jacopo e Leonardo. Quindi Memo è anche nonno.

Come detto, nel corso degli anni, nonostante fosse sposato, Memo Remigi ha avuto alcune scappatelle e relazioni e tra queste c’è quella con Barbara D’Urso. Lo stesso Memo disse che aveva intrapreso la relazione con la nota conduttrice (di 19 anni più giovane di lui) mentre era sempre sposato. Ma proprio la D’Urso ha smentito con una precisazione. I due hanno intrapreso sì una relazione quando lei muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, ma Remigi, in quel periodo, si era lasciato dalla moglie.

Dove seguire Memo Remigi: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Memo Remigi, possiamo seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi consigliamo di farlo attraverso il suo profilo Instagram.

L’account ha un gran seguito ed è pieno di foto delle sue presenze nei programmi TV, fatti spesso con molta ironia. Non mancano anche le foto personali con la famiglia e soprattutto la moglie.

Memo ha anche un profilo Facebook, anche questo molto attivo e col quale si può rimanere sempre aggiornati sui suoi lavori.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Memo Remigi, lui è un cantante, paroliere, conduttore radiofonico e televisivo. Ha iniziato con la musica esibendosi in vari Festival tra cui Un disco per l’estate con il brano Innamorati a Milano.

Memo Remigi si è cimentato anche come attore teatrale nella commedia Un angelo calibro 9. È stato nel 2006 testimonial della LILT per la Campagna contro il fumo con il brano Basta basta, sigaretta. È stato anche autore e interprete del brano Vares Va, inno mondiale di ciclismo di Varese 2008. Ha ricevuto il premio alla carriera nel 2011 durante l’undicesima edizione del Gran Prix Corallo Città di Alghero. Inoltre è stato candidato nelle liste dell’Unione di Centro per la Lombardia alle elezioni del 2013.

Dal 2017 compare spesso tra gli ospiti del programma di La7, Propaganda Live.

Sanremo

Poi ha iniziato a comporre per altri, come ad esempio la musica di Io ti darò di più presentata nel 1965 al Festival di Sanremo. Anche lui stesso ha partecipato a Sanremo in veste di cantante. La prima volta nel 1967 e successivamente nel 1969 e nel 1973.

Lo Zecchino d’Oro

Per la maggior parte degli anni successivi Memo si è dedicato alla scrittura delle canzoni. E ne ha composte anche diverse per bambini. Questo lo ha portato a partecipare come autore a varie edizioni de Lo Zecchino d’Oro. E parlando della sua carriera nel mondo della musica, ha pubblicato molti album e compilation.

Fantastico

Agli inizi degli anni ’70 ha iniziato a lavorare come conduttore radiofonico in vari programmi di Radio 1. E poi è diventato un volto popolare grazie alle sue partecipazioni televisive sia in Rai che in emittenti private. A tal proposito, non è mancata anche la conduzione di tanti programmi per bambini con la presenza di Topo Gigio. Inoltre è stato ospite fisso dell’edizione 1981-82 di Fantastico, interpretando anche la sigla di chiusura Gocce di Luna.

Memo Remigi a Ballando con le stelle

Sabato 16 ottobre 2021 inizia la sedicesima edizione di Ballando con le stelle e Memo Remigi è tra i concorrenti. Alla conduzione troviamo sempre Milly Carlucci e proprio di lui ha detto:

Memo è un grandissimo performer e non si ferma davanti a niente. Ha ottimismo e grinta da vendere. Anche se la vita non l’ha risparmiato, perché ha avuto tanti dolori, è un uomo che non si arrende mai e sa prendere il toro per le corna.

E a proposito della sua presenza nel programma, Memo ha dichiarato:

Avendo fatto tante esperienze, questa mi mancava. È un’esperienza che io desideravo molto fare perché, vista l’età che ho, vorrei essere il portabandiera di tutti i miei coetanei.

Memo Remigi a Ballando con le stelle ha avuto modo di ballare con l’insegnante Maria Ermachkova.

Oggi è un altro giorno

Mentre dal 2021 Memo Remigi è ospite fino della trasmissione Rai Oggi è un altro giorno. In trasmissione è stato protagonista di un episodio che ha coinvolto Jessica Morlacchi. In tanti dopo l’accaduto si chiedono come mai non c’è Memo Remigi in trasmissione e chi suona da ora in poi al suo posto.

