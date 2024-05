NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Per poter vincere una cena per tutto il resto del gruppo, Edoardo Franco accetta di farsi tagliare i capelli a zero

Stasera i naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno avuto l’opportunità di vincere una lauta cena. Tuttavia per poter ottenere il cibo Edoardo Franco è stato costretto a tagliarsi i capelli a zero.

Edoardo Franco si fa tagliare i capelli a zero

Sono trascorsi ben due mesi da quando è iniziata L’Isola dei Famosi e ormai i naufraghi si sono adattati alla dura vita in Honduras. Tuttavia i concorrenti da settimane patiscono la fame e stasera dunque nel corso della diretta hanno avuto l’opportunità di vincere una lauta cena. Per poter ottenere il cibo tuttavia Edoardo Franco si è dovuto sottoporre a una tostissima prova, una delle più temute nella storia del reality show di Canale 5.

Lo chef infatti ha dovuto tagliarsi i capelli a zero per poter far vincere la cena a tutto il gruppo. Nonostante il timore iniziale, Edoardo ha accettato di farsi rasare e ovviamente il gesto non è passato inosservato. Poco dopo come se non bastasse per il vincitore di Masterchef è arrivata una bellissima sorpresa.

LEGGI ANCHE: Edoardo Franco, la fidanzata non è mai andata in tv perché “è trash”

Edoardo Franco ha infatti avuto modo di incontrare la sua fidanzata Valentina, giunta in Honduras per incontrare il suo compagno. I due si sono così riabbracciati dopo quasi due mesi e il momento ha emozionato tutto il pubblico.

La sorpresa di Valentina ad Edo 🥹❤️#Isola pic.twitter.com/b0Nz0sR2SC — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 26, 2024

Stasera dunque Franco e il resto del gruppo si godrà una ricca cena che di certo è stata più che meritata.