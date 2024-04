Chi è Edoardo Stoppa? Età, figli e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2024

Chi è

Conosciamo meglio chi è Edoardo Stoppa, diventato noto come inviato di Striscia la notizia, e andiamo a scoprire la sua biografia, la carriera, la vita privata, la moglie, i figli e come seguirlo sui social.

Chi è Edoardo Stoppa

Nome e cognome: Edoardo Stoppa

Luogo di nascita: Milano

Data di nascita: 20 novembre 1969

Età: 54 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: 1,80 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: conduttore TV

Moglie: Juliana Moreira

Figli: ha due figli

Tatuaggi: ha alcuni tatauggi ben visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @edoardostoppaofficial

Profilo Twitter: @edoardostoppa

Pagina Facebook: edoardostoppafanpage

Edoardo Stoppa età, altezza e biografia

Tutte le informazioni su chi è Edoardo Stoppa, dov’è nato, dove abita, i suoi studi, quanti anni ha. Edoardo è nato a Milano il 20 novembre 1969. Ha quindi 54 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scoprione. La sua altezza è 1,8 m, mentre non conosciamo il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha alcuni sul suo corpo anche ben visibili.

Parlando di studi, si è diplomato al liceo linguistico e poi si è laureato in Psicologia presso l’Università di Padova. Mentre studiava all’università si è dato anche alla recitazione studiando insieme a Lino Damiani.

Grande appassionato di sport, pratica ad esempio paracadutismo, snowboard e aeti marziali. Inoltre Edoardo Stoppa è legatissimo ai genitori, ma non è il figlio di Paolo Stoppa, noto attore e doppiatore italiano.

Vita privata

La vita privata e sentimentale di Edaordo Stoppa è molto conosciuta. Dal 2007 fa coppia con Juliana Moreira che ha sposato il 10 novembre 2017. I due si sono sposati a Milano presso il Palazzo Reale con una cerimonia officiata dal sindaco Giuseppe Sala. Edoardo non ha nessuna ex moglie.

Edoardo e Juliana hanno due figli. La prima è una femmina, Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011. Il secondo è un maschio, Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016.

La mamma di Edoardo Stoppa è molto legata alla nuora Juliana.

Dove seguire Edoardo Stoppa: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio Edoardo Stoppa vediamo anche come e dove seguirlo sui social.

Vi segnaliamo prima di tutto il suo profilo Instagram che ha un grandissimo seguito di oltre 350 mila follower. Qui pubblico di tutto, dal lavoro alla vita privata e al suo amore per gli animali.

Poi abbiamo un profilo Twitter che però non è aggiornato da qualche anno. C’è invece un pagina Facebook che è abbastanza aggiornata.

Carriera

La carriera di Edoardo Stoppa è iniziata con Match Music e LA7 con la conduzione di programmi quali Prima del processo e il contenitore Call Game. Sempre su LA7 ha condotto per 4 stagioni National Geographic presentando e realizzando documentari. Per All Music ha realizzato come coautore, ideatore e conduttore i programmi di satira dedicati alla moda Modeland e alla musica “Music Zoo”.

Scherzi a parte

Per le reti Mediaset è stato attore in molte puntate di Scherzi a parte e ha condotto Village. Inoltre ha lavorato anche in radio e al cinema.

Ellen Hidding

Da marzo 2006, Edoardo è entrato a far parte della squadra di SKY, alla conduzione del format internazionale E!News a fianco di Ellen Hidding. Ha inoltre condotto la trasmissione “SHOCK” su Sky Vivo, riguardante gli sport estremi.

Striscia la notizia

La grande notorietà di Edoardo Stoppa è arrivata con Striscia la notizia di cui ha fatto parte dal 2008 al 2020. Qui si occupava di casi legati al benessere degli animali. Per questo è stato soprannominato “il fratello degli animali” o “l’amico degli animali”. Negli anni, grazie alle sue inchieste, molti animali sono stati salvati da situazioni drammatiche e decine di responsabili di reati più o meno gravi legati al maltrattamento di animali sono stati assicurati alla giustizia.

Ogni mattina

Ma che fine ha fatto l’amico degli animali Stoppa e perché non è più a Striscia la notizia? Dopo Striscia la notizia, è diventato inviato del programma Ogni mattina, dove continua ad occuparsi di animali ed ambiente.

Nel 2011 la Mondadori ha pubblicato un suo libro, intitolato Per fortuna che ci sei, che racconta degli incontri che ha fatto con animali che gli hanno cambiato la vita.

Edoardo Stoppa ha inoltre ricevuto una medaglia d’argento al merito della sanità pubblica, proprio per il lavoro svolto con gli animali.

Edoardo Stoppa a Isola dei famosi

Per il 2024 Edoardo Stoppa è stato scelto come naugrafo dell’Isola dei famosi, quindi per lui si preannuncia una nuova avventura molto interessante.

La nuova edizione dell‘Isola dei famosi parte con la messa in onda lunedì 8 aprile alle ore 21.30 su Canale 5. E ci sono tante novità. Prima di tutto alla conduzione troviamo Vladimir Luxuria. Mentre come opinionisti ci sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Cambio di cast anche per l’inviato dall’Honduras. Non c’è più Alvin, ma troviamo Elenoire Casalegno.

Ma vediamo adesso chi sono i concorrenti di questa edizione del reality.

I naufraghi di Isola dei famosi 2024

Per l‘Isola dei famosi 2024 troviamo al momento 13 naufraghi in gioco. Andiamo quindi a conoscerli tutti.

Tra i concorrenti uomini troviamo: Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.

Il cast femminile è invece composto da: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Selen, Matilde Brandi, Maité Yanes, Francesca Bergesio e Marina Suma.

Scopriamo adesso il percorso di Edoardo Stoppa

Il percorso di Edoardo Stoppa a Isola dei famosi 2024

Edoardo Stoppa inizia il suo percorso all’Isola dei famosi 2024 con la prima puntata in onda lunedì 8 aprile. Animalista convinto, è molto interessante vedere come si comporterà all’interno del reality.