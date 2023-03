NEWS

Andrea Sanna | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

L’attacco di Edoardo Tavassi

Scintille ieri sera nella Casa del GF Vip 7. Sonia Bruganelli ha avuto da ridire sull’atteggiamento di molti vipponi, specialmente su Edoardo Tavassi. Mentre l’opinionista ha preso le difese di Antonella Fiordelisi, dando contro al concorrente, quest’ultimo ha continuato a ribadire le incongruenze notate.

Atteggiamento questo che ha fatto infuriare Sonia Bruganelli, la quale si è sentita attaccata nel momento in cui Edoardo Tavassi ha dichiarato che, secondo il suo parere, probabilmente non guarda Mediaset Extra. L’opinionista non le ha mandate a dire, dando del manipolatore al concorrente, senza mezzi termini. Insomma, uno scontro davvero infuocato, che ha diviso anche i social.

Nel post puntata Edoardo Tavassi, ancora provato per quanto accaduto, si è sfogato con gli altri compagni. Nel video che potete trovare QUI, il vippone è convinto che Sonia Bruganelli vada su tutte le furie solo ed esclusivamente quando si va contro Antonella Fiordelisi: “Penso che veramente punti tutto su di lei”, ha detto.

Sempre secondo il parere di Edoardo Tavassi lo fa solo ed esclusivamente perché non vuole sminuire la sua immagine: “Va contro tutti quelli che attaccano Antonella. Posso avere una mia opinione, oppure devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose che accadono nella Casa. Si tratta di cose che io vedo e vivo”. E ancora Edoardo Tavassi: “Mica sono un rincog*****to. Ho 38 anni. A me non sfugge quello che accade al Grande Fratello. Ma lei no. Avrebbe potuto dirmi che ci troviamo in disaccordo e abbiamo un parere differente. Non era necessario demolirmi, dandomi del manipolatore”.

A seguire Edoardo Tavassi ha anche aggiunto di non rispecchiarsi nel modo in cui l’ha dipinto Sonia Bruganelli: “Non mi sento colpito minimamente, perché io non sono così. Spero che queste cose non le pensi, perché in caso contrario significa che non ha capito un c***o”.

Edoardo Tavassi dunque si è ben sfogato nel post puntata. Come replicherà ora Sonia Bruganelli?