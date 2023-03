NEWS

Andrea Sanna | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

Lo sfogo di Micol Incorvaia

Per alcuni concorrenti la puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata particolarmente complessa. Lo sa bene Micol Incorvaia, che nella notte ha persino meditato di voler abbandonare la trasmissione. Ma cosa l’ha spinta a pronunciare queste parole?

La strigliata di Sonia Bruganelli ad alcuni vipponi (Micol Incorvaia compresa) ha provocato una reazione nel post puntata. Se Edoardo Tavassi non le ha mandate a dire, anche la sua dolce metà non è stata da meno. Come vedete nei video che vi abbiamo caricato a seguire, in ognuno di essi, la sorella di Clizia ha qualcosa da recriminare. E, tra le tante cose, ha appunto dichiarato l’intenzione di lasciare il gioco: “Io voglio andare via e domani faccio l’appello. Ho visto delle puntate troppo brutte. Prima il van, poi la scorsa contro Edoardo e adesso questa. No, io me ne vado ragazzi”.

Ti sta scoppiando il fegato PUFFETTA… calmati tesoro che vediamo tutto!



RIBADISCO: dice minchiate perché è entrata sparando a zero e continua tutti i giorni a dire cattiverie … l’ultima? PELATA COL CERCHIETTO 🤥#donnalisi #gfvip 2 pic.twitter.com/pVLVWeq5Yb — Stefania_donnalisi_87 (@SFra87) March 3, 2023

Nel post puntate Micol Incorvaia in cortiletto si è ritrovata a parlare con Tavassi e Donnamaria. Qui ha dichiarato appunto di essere molto provata da quanto accaduto: “Lo sono per tanti motivi, poi sono anche cinque mesi qui dentro. Anche il padre di Edoardo che ha detto quelle cose, non mi è piaciuto. Ha detto che stai cercando di coprire qualcuno, anziché dire che hai degli amici splendidi. Ci rimango male per queste cose”, ha detto rivolgendosi al suo ex.

Ripensando poi alle parole dette da Sonia Bruganelli, Micol Incorvaia non si trova d’accordo. Non pensa di essere stata, fino a oggi, un personaggio marginale: “Ok, basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Io ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Faccio una richiesta dato che mi trovo al televoto. Fino all’esito mi metto in panchina. Magari lunedì esco e vado via”.

Sembrano essere questi i punti che Micol Incorvaia ha mal digerito. Soffermandosi ancora sul papà di Edoardo, era certa che avrebbe detto cose carine su di loro, dato che gli sono stati accanto quando lui stava male. Invece è stato l’esatto opposto: “Ha detto che tutti qui ti dicono cavolate”. E sulle affermazioni di Sonia Bruganelli ha aggiunto: “Tutta sta roba del van, io non ce la faccio. Anche per le clip che fanno. In queste puntate lui (Tavassi ndr) è passato come un manipolatore che instilla i dubbi. Non mi piace questa cosa. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta”.

Quello che non sa Micol Incorvaia, però, è che il televoto decreterà il primo finalista!