Parla Edoardo Tavassi

Uno dei naufraghi più amati de L’Isola dei Famosi 16 è stato Edoardo Tavassi. Fin dal primo momento il fratello di Guendalina ha conquistato il cuore del pubblico, venendo visto come uno degli ipotetici vincitori del reality. Tuttavia a una settimana esatta dalla finale l’ex naufrago è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio. In queste settimane così in molti stanno sognando di rivedere Tavasssi sul piccolo schermo, e non è escluso che nei mesi a venire arrivi per lui un’altra opportunità. Nelle ultime ore intanto Edoardo è stato ospite del programma radiofonico Non Succederà Più e nel corso della chiacchierata si è candidato per il GF Vip! Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Il GF Vip? Sì lo farei… alla fine ci ho pensato. Se dovesse essere, con tutti i comfort è diverso dell’Isola. Se Alfonso mi chiamasse lo farei sì”.

Come se non bastasse Edoardo ha anche smentito la partecipazione a LOL – Chi ride è fuori, di cui si era discusso qualche giorno fa:

“Non farò parte del cast di LOL, assolutamente no. Per i giornali dovevo fare LOL, Pechino, il GF Vip, il Papa e il Presidente della Repubblica. Ma io non sono un comico… noi a Roma siamo un po’ tutti così. Non me l’hanno proposto ma perché non sono un comico e là ci vanno i comici”.

Infine Edoardo Tavasssi ha anche parlato nuovamente di Soleil Sorge, e in merito ha affermato:

“Esteticamente è il mio prototipo di persona… mi spiace Mercedesz ma Soleil è Soleil, mi piace. Esteticamente mi piace tantissimo. Il carattere è molto forte. A livello estetico mi piace da morire. Se ci sentiamo? Manco mi segue su Instagram, manco di guarda. Se ho delle change? Ma zero… io lo capisco subito. Mi ha colpito all’Isola, un bellissimo impatto. Poi vabbè, ovvio che non poteva succedere assolutamente nulla. Penso che io possa essere l’ultima persona che guarderebbe sulla faccia della terra”.

