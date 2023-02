NEWS

Nicolò Figini | 3 Febbraio 2023

GF Vip 7

Le critiche di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi prima del Grande Fratello Vip aveva preso parte a L’Isola dei Famosi. Purtroppo gli spettatori hanno visto una sua prematura uscita di scena a causa di un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il gioco a un passo dal traguardo. Questa, quindi, è la sua occasione per riscattarsi. Nel reality di Ilary Blasi ha conosciuti Gustavo e Jeremias Rodriguez, ma non sono mai andati molto d’accordo. Gli scontri, infatti, erano quasi sempre all’ordine del giorno.

Approdato nella casa più spiata d’Italia, invece, ha fatto la conoscenza di Antonino Spinalbese, il quale ha frequentato e avuto una figlia con Belen Rodriguez. Di conseguenza anche lui ha conosciuto Gustavo e Jeremias. Ieri sera, durante la serata giochi a Edoardo è scappato un commento, forse senza pensare al fatto che Antonino legato a quella famiglia. Ha infatti rivelato che non vorrebbe più vedere: “Un concorrente che non vorrei mai più vedere nel vecchio reality che ho fatto? Jeremias Rodriguez senza ombra di dubbio“.

Non è la prima volta che Edoardo Tavassi si lascia andare a dichiarazioni di questo tipo sui Rodriguez. Poco tempo dopo essere arrivato al GF Vip, per esempio, aveva affermato:

“Ah certo, io e te ci dobbiamo dire un sacco di cose. Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stra condiviso con tutti gli altri. Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti. 38 anni di vita, mai conosciuto…mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse. Uno più dell’altro”.

