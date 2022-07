La confessione su Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger

Pamela Petrarolo, così come gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi, sta rilasciando diverse interviste dove ripercorre la sua avventura in Honduras e dove ha modo di parlare anche del rapporto con alcuni concorrenti. A Radio Radio ospite di Non succederà più, la trasmissione di Giada De Miceli, l’ex volto di Non è la Rai ha detto la sua su Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger.

Tra il naufrago romano e la figlia di Eva Henger inizialmente era nato una particolare feeling, che aveva avuto un “blocco” dopo poco tempo. Questo ha causato diversi scontri tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger (davanti e lontani dalle telecamere), di cui anche Pamela Petrarolo è a conoscenza. Proprio quest’ultima a Radio Radio ha confessato una confidenza fatta da Edoardo su Mercedesz:

«Non gliene poteva frega di meno. All’inizio quando è entrata con Maria Laura mi ha confessato che sembrava gli piacesse, poi ha cambiato subito idea», ha raccolto Isa & Chia. La Petrarolo ha proseguito dicendo che in quel momento Edoardo Tavassi ha capito come tra lui e Mercedesz Henger non potesse nascere nulla. Sempre Pamela ha aggiunto che ultimamente, dopo l’eliminazione per intenderci, il fratello di Guendalina le avrebbe ammesso: “io non ho nessuna intenzione di conoscerla fuori”.

Durante l’intervista con Giada De Miceli, Pamela Petrarolo ha spiegato che il trasporto manifestato da Mercedesz Henger verso Edoardo Tavassi non aveva nulla di vero. Secondo il suo pensiero, infatti, la naufraga ha capito di trovarsi davanti a un concorrente molto amato e dunque si sarebbe alleata a lui per arrivare in finale.

In difesa di Edoardo Tavassi, Pamela Petrarolo ha aggiunto che la strategia adottata da Mercedesz Henger avrebbe funzionato, dato che in finale ci è arrivata per davvero. E per concludere: «Secondo me ha attuato una finta strategia. Da che mondo è mondo nei reality spesso la storia fa andare avanti».

