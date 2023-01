NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le parole di Edoardo Tavassi

Poche ore fa Antonino Spinalbese è tornato ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip 7, dopo ben due settimane di assenza. Tuttavia a smascherare il Vippone ci ha pensato subito Edoardo Tavassi. Ma andiamo a scoprire perché e cosa è accaduto. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando nel corso dell’ultima diretta l’ex di Belen ha fatto intendere di essere a conoscenza di alcuni fatti accaduti in sua assenza. A quel punto i più si sono convinti che Antonino stesse seguendo la diretta dall’ospedale, per restare aggiornato su tutte le dinamiche. Ciò nonostante al momento del suo ritorno in casa, Spinalbese ha affermato di aver seguito solo le puntate in prima serata: “Io non so cosa è successo comunque, ho visto solo le cose in puntata e basta”.

Nelle ultime ore però l’hairstylist si è ritrovato in giardino a chiacchierare con Edoardo Tavassi, Daniele Dal Moro e Micol Incorvaia. Nel corso della chiacchierata proprio l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha smascherato Antonino, facendo intendere che il Vippone possa aver seguito tutte le dinamiche dall’ospedale. Queste le dichiarazioni di Edoardo, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Se Antonino vede solo la puntata come fa a dire di aver visto Oriana e Luca in piscina se vede gli stessi filmati che vediamo noi?”.

EdoT: se Antonino vede solo la puntata come fa a dire di aver visto oriana e Luca in piscina se vede gli stessi filmati che vediamo noi? Segue Antonino che conferma e si mette a spiegare a tutti la dinamica esterna e la regia censura #oriele @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/zcKIMLiCBC — ele (@___likedaylight) January 15, 2023

Quando però Antonino Spinalbese ha iniziato a replicare a Edoardo Tavassi, la regia ha cambiato inquadratura, lasciando il web col fiato sospeso. In molti tuttavia sono sempre più convinti che il Vippone abbia davvero seguito costantemente la diretta dalla casa, e c’è anche chi ipotizza che Antonino possa aver avuto contatti con Ginevra Lamborghini. Nel mentre questa sera, nel corso della nuova puntata, senza dubbio Spinalbese avrà modo di raccontare cosa è accaduto, e di certo i fan attendono con ansia di saperne di più.