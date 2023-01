NEWS

Nicolò Figini | 16 Gennaio 2023

Le parole di Sonia Bruganelli sulla figlia

In questi giorni Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. Al suo interno possiamo trovare alcuni passaggi nei quali racconta della sua carriera e della propria vita privata. Proprio in merito a questo punto, a un certo punto ha parlato a cuore aperto della figlia Silvia. Quando è nata i medici si sono subito accorti di un problema cardiaco congenito, il quale ha richiesto un intervento immediato. All’epoca Sonia aveva solo 27 anni e ha rivelato di aver fatto dei pensieri molto bui:

“Sì. Avevo 27 anni e quando mi dissero che la mia prima figlia avrebbe potuto condurre una vita terribile mi sono chiesta che cosa potessi fare? Ammazzarmi e darle la mia vita non avrebbe risolto i suoi problemi, allora mi sono detta: devo sperare che lei combatta per sempre o che trovi una serenità da un’altra parte? Ecco, io quello l’ho pensato“.

Come riporta anche il sito DiLei, in un’altra occasione Sonia Bruganelli aveva toccato l’argomento rivelando di aver anche affrontato un percorso di psicanalisi: “[…] ma ho mollato perché rimasi incinta di Davide. Durante questo periodo di depressione, a tre anni Davide venne in camera mia e mi chiese: ‘Mamma ma tu morirai?’. Io il dubbio ce lo avevo ma gli risposi di no“. L’opinionista del GF Vip è una donna forte, oggi più che mai, ed è riuscita a superare le difficoltà che la vita le ha posto di fronte.

Toccando temi, invece, un pochino più leggeri nel corso dell’intervista ha scatenato una piccola polemica facendo riferimento a Chiara Ferragni. Parlando della sua vita privata, infatti, Sonia Bruganelli ha dichiarato:

“L’equivoco più ricorrente e fastidioso su di me? Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose si fanno in silenzio”.

