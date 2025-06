Dai bilanci pubblicati nelle ultime ore, si evince che nel 2024 le società di Chiara Ferragni sono andate in rosso di quasi 6 milioni. Di recente è però partito un piano per risollevare le aziende dell’imprenditrice digitale.

Le società di Chiara Ferragni in forte perdita

L’ultimo anno e mezzo non è stato di certo semplice per Chiara Ferragni. Oltre alla separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale ha dovuto affrontare le conseguenze del pandoro gate, che hanno messo a dura prova le sue società. Gli effetti di quanto accaduto continuano a manifestarsi ancora oggi e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. In rete sono apparsi infatti i bilanci delle aziende della Ferragni, che nel 2024 hanno registrato perdite di quasi 6 milioni di euro. Nello specifico Fenice è andata in rosso di 3,4 milioni, mentre Tbs Crew di 2,3 milioni.

Stando a quanto si legge nei documenti però i dati negativi sarebbero “coerenti con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa”. In più, come specificato, nel 2024 numerose collaborazioni e iniziative, per via di quanto accaduto, sono state sospese. Nonostante le ingenti perdite è già stata messa in atto una strategia per risollevare le società dell’influencer.

Come è noto infatti Chiara Ferragni ha deciso di investire personalmente in Fenice, con un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro. Per di più “sono state adottate scelte strategiche che consentiranno di affrontare il futuro con una maggiore solidità e una struttura più snella e dinamica”. Già dal secondo semestre del 2025 sono dunque attesi importanti risultati, che segneranno l’inizio di un nuovo capitolo per le società.

Nonostante un 2024 difficile dunque si prospetta una ripartenza per la Ferragni, che in questi mesi ha dedicato anima e corpo al suo lavoro.