Al GF Vip Elenoire Ferruzzi indossava o no una parrucca. Sui social è finalmente emersa la verità, spiegata dalla stessa ex vippona

GF Vip: Elenoire Ferruzzi indossava una parrucca?

Elenoire Ferruzzi all’interno della Casa del GF Vip, esattamente come avviene fuori dal loft di Cinecittà, ha fatto molto parlare di sé. Uno degli argomenti più gettonati sul suo conto sembrerebbe essere la “presunta parrucca” indossata nel reality show di Canale 5. Il gossip è emerso dopo aver notato dei movimenti sospetti del suo cuoio capelluto. I dubbi sono andati via nel momento in cui durante il trucco, ha alzato la frangia e si sono visti i suoi reali capelli. Così sul web si è iniziato a discutere di questo, ma il tutto avrebbe una spiegazione molto delicata dietro.

Lo scorso anno Elenoire Ferruzzi ha subito un ricovero in ospedale dovuto al Covid e per diverso tempo è stata in coma. Per tale ragione i suoi capelli potrebbero essersi indeboliti e dunque aver risentito della malattia.

Terminato il programma Elenoire è tornata sui social e ieri ha fatto sapere di essersi recata dalla sua parrucchiera di fiducia per fare la tinta. Un modo come un altro per porre fine all’infinità di domande e curiosità sui suoi capelli. Per prima cosa ha fatto sapere che quella vista al Grande Fratello Vip non era una parrucca, bensì una frangia posticcia che ha fatto mettere dalla sua hair stylist. Il resto, invece, sono suoi capelli infoltiti per lunghezza e numero da delle extensions.

Chiarita dunque la questione parrucca o non parrucca, Elenoire Ferruzzi ha fatto e sta facendo discutere anche per un altro motivo, legato al suo appartamento. Vive davvero a City Life? A intervenire è stata proprio lei, che ha rivelato come stanno le cose…

La verità sulla casa a City Life: parla Elenoire

Tanto si è parlato anche dell’appartamento in cui vive Elenoire Ferruzzi. Al GF Vip l’ex vippona ha rivelato qualcosa a riguardo e raccontato dei dettagli sulla sua prima abitazione a Milano, molto diversa da quella attuale. Stando alle sue dichiarazioni attualmente Elenoire pare abbia una casa a City Life, paga 2 mila Euro di spese condominiali e avrebbe anche una domestica.

Nonostante queste affermazioni c’è chi sostiene una versione differente e afferma che Elenoire Ferruzzi vivrebbe in una zona popolare di Milano. Segnalazioni giunte a Deianira Marzano, che ha riportato diverse dichiarazioni e poi Amedeo Venza, il quale sui suoi social ha affermato sicuro: “Raga, sono vicino casa di Elenoire. Altro che City Life. Abita nelle palazzine comunali semplici e umili. Non so perché vuole ostentare tutto questo lusso“.

Chiaramente la questione ha diviso il popolo del web, che si domanda ora quale sia la verità. A tali parole proprio Elenoire Ferruzzi ha deciso di rispondere, senza troppi giri di parole e spiegare invece quella che è la sua verità a riguardo il tanto discusso dibattito sulla sua casa: “Sono pronta a invitarti a casa mia per un caffè, non c’è nessun problema. Anzi, vorrei anche conoscere questo fantomatico vicino di casa che dice che abito nelle case popolari, presentamelo… ti prego”, ha scritto in risposta sui suoi canali social l’ex concorrente del reality show.

Vedremo dunque se si tornerà a parlare ancora di questa storia o se Elenoire Ferruzzi grazie a questo intervento avrà messo fine al pettegolezzo sul suo conto. Staremo a vedere. Nel mentre vi invitiamo a seguirci ancora per altre news sul GF Vip e i suoi protagonisti!

Novella 2000 © riproduzione riservata.