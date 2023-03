NEWS

Nicolò Figini | 17 Marzo 2023

GF Vip 7

Il messaggio di Elenoire Ferruzzi per Giaele

Dopo la diretta di ieri sera del GF Vip Elenoire Ferruzzi ha voluto mandare tutto il suo affetto a Giaele De Donà, difendendola anche dalle critiche. La giovane vippona ha parlato dell’amore che prova nei confronti della madre. Dopo aver visto un video riguardante il loro passato ha ringraziato il conduttore e ha raccontato di un periodo molto difficile della loro vita:

“Due anni fa era molto depressa, così non le raccontavo mai cosa facevo, neanche le cose belle. Le raccontavo delle bugie. Un giorno andai a casa sua e le dissi cosa avevo fatto, che mi sentivo in colpa di aver fatto cose che lei non avrebbe potuto fare. Mi disse che vive attraverso i miei racconti, che io devo vivere per tutt’e due. Mi diede tanta forza. Dopo l’ictus non mi ha mai fatto mancare nulla, neanche quando dimenticò tutto”.

Di lì a poco Elenoire Ferruzzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dedica rivolta a Giaele. Ha rivelato qual è stato il momento in cui si è più affezionata a lei:

“Erano pochi giorni… Eravamo appena entrate nella casa del GF. Ricordo che una notte Giaele venne nel mio letto e senza microfono, sotto le coperte, mi disse quanto era preoccupata per la mamma (nessuno ancora sapeva della sua situazione). Il suo timore che lei potesse peggiorare da un momento all’altro senza che lei potesse darle conforto. Le sue lacrime, il mio abbraccio… Dormimmo così fino al mattino e fu quella sera che io iniziai a volerle bene”.

Successivamente Elenoire Ferruzzi l’ha difesa dalle critiche che spesso le vengono fatte in merito al suo matrimonio: “Aggredita e giudicata male fin da subito a causa della sua libertà, ma il cuore e gli occhi in pochi li hanno guardati e capiti veramente. Ti voglio bene, amore”.

