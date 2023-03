NEWS

Andrea Sanna | 17 Marzo 2023

GF Vip 7

Il tweet dello staff di Antonella Fiordelisi

La puntata di ieri del GF Vip 7 non è stata particolarmente semplice per Antonella Fiordelisi. E no, non parliamo soltanto del mancato passaggio in finale (ha avuto la meglio Micol Incorvaia), ma di un altro episodio emerso in diretta.

Chiamata in studio insieme a Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi ha scoperto il responso del televoto e chi tra loro sarebbe stata decretata finalista da lì a poco, ma ha avuto anche uno scontro con Orietta Berti.

L’opinionista non le ha mandate a dire alla concorrente e l’ha attaccata su più fronti. Nel suo discorso Orietta Berti ha confrontato se stessa ad Antonella Fiordelisi quando aveva la sua stessa età. La cantante ha spiegato di aver sempre avuto atteggiamenti rispettosi e di aver lavorato con educazione. Le ha fatto notare di non aver mai utilizzato arroganza e prevaricato nessuno ed è rispettata da tutti ancora oggi: “Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnati la pagnotta con il rispetto per gli altri e con il sorriso, non con l’arroganza”. Per poi darle alcuni consigli ed evitare di pensare ai follower.

Antonella Fiordelisi ci è rimasta particolarmente male e non si è trovata d’accordo con la descrizione fatta da Orietta Berti. Nel mentre il suo staff sui social ha pensato bene di intervenire contro l’opinionista:

“Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre). Ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash di non salvare Antonella, per il suo bene..”

Insomma lo staff di Antonella Fiordelisi non ha per niente apprezzato le dichiarazioni di Orietta Berti. Ci sarà una replica dell’opinionista?