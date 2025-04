Dopo aver raccontato cosa sarebbe accaduto in realtà con Manuel Bortuzzo, Jessica Selassié torna a rompere il silenzio e rivela che sua sorella Lulù sarebbe stata “abbandonata” da alcuni amici (tra cui anche ex Vipponi) a seguito di quanto accaduto con il campione olimpico.

L’ultimo retroscena su Lulù Selassié

In queste settimane si è molto parlato di Lulù Selassié, condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. A seguito della sentenza però l’ex Vippona, insieme alle sue sorelle Clarissa e Jessica, ha raccontato una versione diversa della storia, rivelando come in realtà lei e il nuotatore abbiano avuto una relazione segreta per anni. Solo pochi giorni fa Lulù ha poi svelato quello che sarebbe accaduto in realtà nel corso di una lunghissima intervista con Gabriele Parpiglia, durante la quale ha fatto chiarezza su determinati punti.

In queste ore, come se non bastasse, a rompere nuovamente il silenzio è stata la maggiore delle sorelle Selassié. Jessica infatti, sempre a Parpiglia, ha raccontato che sua sorella, a seguito di quanto accaduto con Manuel, sarebbe stata “abbandonata” da alcuni amici, tra cui anche ex Vipponi del GF Vip 6. Tra i nomi fatti dalla Principessa spuntano quelli dell’ex manager e di Aldo Montano, che come è noto da sempre è legato a Bortuzzo. Ma non solo.

Stando a quanto raccontato, ad allontanarsi da Lulù Selassié sarebbero stati anche Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Come in molti sapranno, i due tra poche settimane si uniranno in matrimonio. Stando a quanto racconta Jessica però la coppia avrebbe deciso di non invitare né Lulù né Clarissa alle nozze, su richiesta dello stesso Bortuzzo. Pare infatti che Manuel non voglia correre il rischio di incontrare le due sorelle. Sempre secondo le parole della maggiore della Selassié, Antinolfi e la Calemme avrebbero accettato la richiesta del nuotatore e avrebbero invitato solo Jessica. Quest’ultima tuttavia, per solidarietà a Lulù e Clarissa, fa sapere che non parteciperà al matrimonio.

Naturalmente Novella è pronta ad accogliere le dichiarazioni di Gianmaria e Federica, qualora i due volessero intervenire e fare chiarezza sulla situazione.