Tra i nomi in lizza per il game show di Canale 5 anche Pretelli e Leotta!

Sono tre i volti in lizza per il nuovo game show targato Mediaset. Tra loro spuntano i nomi di Pierpaolo Pretelli e Diletta Leotta! Chi la spunterà?

In lizza Pierpaolo Pretelli, Diletta Leotta e….

Si torna a parlare dei palinsesti televisivi di Mediaset e tre nomi interessanti che si starebbero testando per un nuovo programma televisivo. Si fanno i nomi di: Pierpaolo Pretelli, Fabio Rovazzi e… Diletta Leotta! Come rivelato da Davide Maggio è ormai noto che l’azienda stia pensando a delle valide soluzioni per l’access time di Canale 5. Numerose case di produzione pare non abbiano perso tempo e sottoposto ai vertici diversi game show, come alternative a Striscia La Notizia (che per il momento resiste).

Nelle storie Instagram Davide Maggio ha spiegato che si sarebbe tenuta una puntata zero anche a Parigi, ma ad aggiungere qualche dettaglio in più è Santo Pirrotta. Nella newsletter “Celebrity Watch” di Vanity Fair il giornalista ha approfondito la situazione.

Secondo quanto dichiarato pare che in tutta segretezza Pierpaolo Pretelli e Fabio Rovazzi avrebbero registrato (separatamente) due puntate zero de La Ruota della Fortuna: “Hanno registrato (separatamente, sapevano l’uno dell’altro?) in quel di Cologno due puntate zero de La Ruota della Fortuna. Ma niente paura, non sostituiranno Gerry Scotti che resterà saldo al timone del suo programma, quello del game era l’unico studio libero… Chi la spunterà?”, ha fatto presente.

Si tratterebbe dunque di un esperimento per capire se potrebbero o meno funzionare per un programma televisivo nuovo di zecca. Ricordiamo peraltro che Pierpaolo Pretelli potrebbe presto essere arruolato a L’Isola dei Famosi come inviato (ma ancora è tutto da ufficializzare). Peraltro l’abbiamo visto impegnato a teatro nello spettacolo di Rocky, mentre Rovazzi è stato coach a Io Canto.

Ma sarà finita qui? Ovvio che no! Oltre a Pierpaolo Pretelli e Fabio Rovazzi, Davide Maggio al gossip iniziale, ha aggiunto un altro nome: quello di Diletta Leotta. Anche lei sarebbe in lizza per il nuovo show di Canale 5 e anche lei è stata convocata per registrare una puntata zero. Chiaramente si tratta

Volti nuovi e freschi per la rete. Chi la spunterà tra Pierpaolo Pretelli, Fabio Rovazzi e Diletta Leotta?