Scopriamo insieme dove vive Elettra Lamborghini insieme al marito Afrojack. I due hanno scelto lusso e privacy.

Elettra Lamborghini è una vera e propria icona del lusso, amata anche per la sua straordinaria simpatia. Ma dove vive con il marito Afrojack? La cantante non ha solo una casa, ma ha scelto di avere più abitazioni per rendere più confortevoli gli spostamenti dovuti al suo lavoro e a quello del suo compagno.

Dove vive Elettra Lamborghini?

Elettra Lamborghini ha deciso di vivere tra Miami, l’Italia e i Paesi Bassi, a seconda dei suoi impegni e quelli del marito Afrojack, pseudonimo di Nick Leonardus van de Wall, un dj professionista, produttore discografico e remixer Olandese. La coppia ha deciso di avere più di una casa, per agevolare i propri spostamenti continui per lavoro. Essendo originaria di Bologna, la cantante ha scelto di mantenere una casa immersa nel verde in una zona prestigiosa delle colline bolognesi. Lamborghini ha anche una casa a Milano, comoda per tutti gli impegni lavorativi che ha in Italia.

Nei Paesi Bassi, Elettra Lamborghini e Afrojack hanno scelto un’abitazione molto lussuosa e immersa nel verde, con un grande parco e la scelta di uno stile classico ed elegante. La residenza principale della coppia, però, è a Miami Beach. Una villa a due piani in una zona molto prestigiosa, con uno stile moderno, grandi vetrate che danno sull’oceano, e una zona notte con una bellissima terrazza. Un luogo davvero incantevole, con una vista mozzafiato, una piscina e una palestra.

Elettra Lamborghini: la lussuosa villa a Miami

La casa di Elettra Lamborghini e Afrojack a Miami è davvero straordinaria, come si nota dalle diverse immagini che la cantante condivide su Instagram. Pareti bianche, arredi chiari, un interiore design di grande eleganza con dettagli dorati e tanto lusso. All’interno della casa domina una scala monumentale che toglie il fiato e porta dalla zona giorno situata al piano terra alla zona notte al primo piano. Eleganza sembra la parola d’ordine di questa villa super lussuosa, curata in ogni minimo dettaglio, con tocchi un po’ più appariscenti e altri che mantengono uno stile classico.

Elettra ha scelto di mostrare un grande ritratto che la mostra insieme al marito, molto eccentrico e con tonalità fluo. Il soffitto a cassettoni contemporaneo completa lo spazio e dona un tocco accogliente e confortevole grazie anche alla disposizione di diverse poltrone dalle linee curve e un tappeto dal design geometrico. La cantante ama condividere spesso parti della sua casa nelle sue storie di Instagram, lasciando sempre i suoi fan a bocca aperta.