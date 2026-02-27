Nel corso di una recente intervista, Elettra Lamborghini ha rivelato che una sua collega le ha rubato una canzone e non ha perso occasione per lanciare una frecciata.

La rivelazione di Elettra Lamborghini

Quest’anno tra i Big in gara a Sanremo 2026 c’è anche Elettra Lamborghini. A distanza di 6 anni dall’ultima partecipazione, la cantante è tornata sul palco dell’Ariston e ha presentato il brano Voilà, che sta già conquistando il pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà e come si posizionerà la canzone, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Nel corso di una chiacchierata con That’s Fab, Elettra si è sottoposta al gioco Obbligo o verità e a quel punto ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata, che ha spiazzato i più. La cantante ha infatti raccontato che, due anni fa, una sua collega, di cui non ha fatto il nome, le ha rubato una canzone. Ma non è finita qui.

Subito dopo Elettra Lamborghini ha fatto sapere che proprio quel pezzo si è rivelato essere poi un flop e così, lanciando una frecciata, l’artista ha affermato:

«Qual è la canzone italiana più sottovalutata? Le mie. Quelle che dovevano diventare hit, sono diventate hit. C’è una canzone che dovevo far uscire due anni fa che mi è stata fregata malamente ed è andata una m**da. Per me era una hit ma in realtà ha fatto una m**da quell’estate».

Il duetto di stasera con le LAS KETCHUP

Stasera intanto Elettra Lamborghini tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2026 in occasione della serata cover. La cantante si esibirà sulle note di un celebre brano dei primi anni 2000, Aserejé, e duetterà proprio con LAS KETCHUP. In merito alla scelta del pezzo, Elettra a RTL ha raccontato:

«È un pezzo iconico, avevo altre opzioni ma mi piaceva l’idea di portare, compresa me, quattro donne sul palco. Nonostante siano passati più di vent’anni, loro sono pazzesche, sono carinissime e umili ed è una cosa che mi piace molto. Mi fa molto piacere cantare con le LAS KETCHUP, io amo il mondo latino e per me è un’occasione incredibile».

