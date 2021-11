Interviene Elettra Lamborghini

Il Grande Fratello Vip 6 è senza dubbio uno dei programmi più seguiti del momento, e ha conquistato il cuore anche di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Ad appassionarsi alle vicende dei Vipponi è stata anche Elettra Lamborghini, che ogni tanto non perde occasione per dire la sua su quello che accade in casa. Nel corso della diretta di questa sera come sappiamo c’è stato un forte scontro tra Alex Belli e Aldo Montano. L’attore infatti alcune ore fa ha speso delle fortissime dichiarazioni per il campione olimpico, che stasera ha scoperto quello che è accaduto. A quel punto tra i due c’è stato un forte faccia a faccia, e di certo anche nelle prossime ore ne vedremo di belle.

Sui social nel mentre a commentare l’accaduto è stata proprio Elettra Lamborghini. L’amatissima cantante così su Twitter ha preso non solo le difese di Aldo Montano, ma ha anche attaccato Alex Belli. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente non sono passate inosservate e in pochi minuti hanno fatto il giro del web e dei social:

“Un altro ‘shh’ e spacco il telefono. Vogliono fare fuori Aldo perché è il più forte. Non capisco questa cosa che l’essere gentile e composto sia considerato da persona senza pa**e. Ma fatemi il piacere”.

Pare dunque che Elettra Lamborghini abbia le idee molto chiare. Aldo Montano infatti sembrerebbe essere uno dei concorrenti preferiti della cantante. Il pubblico nel mentre attende già di scoprire cosa accadrà tra il campione e Alex Belli. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 riusciranno a chiarirsi?

