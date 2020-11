1 Su Instagram Eliana Michelazzo svela il vero nome dell’ex amica Selvaggia Roma. La foto

Eliana Michelazzo non si ferma. L’ingresso al GF Vip dell’ex amica Selvaggia Roma ha rispolverato vecchie ruggini tra le due, tornate nuovamente a galla. Già in passato la vecchia manager di Pamela Prati ha svelato il vero nome della gieffina e in queste ore ha deciso di riportare a galla la questione.

Ebbene sì, perché se pensate di essere certi che l’influencer abbia come nome di battesimo Selvaggia Roma… vi sbagliate di grosso! La Michelazzo infatti ha postato una storia con il profilo della prorompente romana. Selvaggia, in realtà, pare si chiama Sabrina Haddaji. Ma non solo perché dall’immagine emergono anche altre informazioni sul curriculum della vippona.

Instagram Stories – Eliana Michelazzo

Ma non è tutto. Very Inutil People, in passato, ha scovato anche una vecchia intervista di Selvaggia Roma, che andrebbe dunque a confermare la versione di Eliana Michelazzo. L’articolo scovato dal sito risale al 2011. In quel periodo l’influencer si faceva chiamare Selvaggia Haddaji. Da quell’intervista, come sottolineato dal portale, Selvaggia ha confidato di essersi appassionata alla recitazione e di prendere come modello di riferimento Virna Lisi.

Qualche anno ormai è passato, ma Eliana Michelazzo non ha dimenticato il vero nome di Selvaggia Roma (Sabrina Haddaji). E non è finita qui!