Cotinua la corsa al Serale per gli allievi di Amici 24 e vediamo quindi le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 23 febbraio. Ecco chi ha preso la maglia oro e cosa è successo nella registrazione.

Le anticipazioni della ventisima puntata di Amici 24

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 febbraio, la registrazione della ventesima puntata di Amici 24 di cui abbiamo le anticipazioni grazie al sito Superguida TV. La messa in onda di questa puntata è fissata per domenica 23 febbraio su Canale 5 alle ore 13.57.

Ma chi sono gli ospiti della ventesima puntata di Amici 24? Dato che Sanremo si è conclusa, abbiamo gli ex allievi che sono stati in gara tra i Big. Ecco quindi che ci sono: Gaia. Sarah Toscano, Elodie, Irama e The Kolors.

Aggiungiamo anche come ospite Elisa che è stata giudice della gara di canto (gara cover). Tra l’altro Maria De Filippi si è inginocchiata per accoglierla dicendo che deve accogliere Sua Maestà.

Sono stati ospiti anche Maurizio Lastrico ed Emanuela Fanelli per presentare il film Follemente. Ma vediamo adesso cosa è successo agli allievi…

La gara di canto

Come ogni puntata, si è svolta la gara di canto sulle cover giudicata da Elisa. Com’è andata? Ecco la classifica:

Jacopo Sol TrigNO Vybes Deddè Chiamamifaro Luk3

Jacopo Sol, vincendo, ha avuto la possibilità di esibirsi di fronte ai prof di canto per prendere la maglia del Serale. Senza Cri assente perché influenzata. Nicolò e Antonia (che hanno la maglia oro) non si sono esibiti.

La gara di ballo

A differenza di quella di canto, la gara di ballo non si è svolta. Perché? In pratica erano assenti Dandy, Daniele e Raffaella. Dei ballerini non magliati era presente sono Francesca. Gli altri ballerini, cioè Chiara, Alessia, Francesco e Asia, come sappiamo hanno già la maglia del Serale.

Ecco che quindi è stato deciso, per Francesca, di avere la possibilità di esibirsi di fronte ai prof di ballo per prendere la maglia del Serale. I già magliati del ballo si sono esibiti.

A tal proposito, vediamo cosa è successo…

Anticipazioni Amici 24: chi ha preso la maglia del Serale

Anche in questa puntata di Amici 24, come riportano le anticipazioni, c’è stata la possibilità per alcuni allievi di prendere la maglia del Serale. Si parte dal canto con Jacopo Sol, arrivato primo nella gara. Si è esibito davanti ai professori e ha ricevuto subito tre sì. Quindi ha preso la maglia del Serale.

Rimanendo nel canto, anche TrigNO ha fatto l’esame per il Serale ma ha avuto il no nella prima esibizione da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Successivamente ha avuto il no da Zerbi. In prima battuta ha cantato Stavo pensando a te, poi ha cantato In un tempo piccolo di Califano.

Anche Luk3 è stato chiamato davanti ai giudici per accedere al Serale e ha cantanto due volte. Zerbi e Cuccarini hanno concordato per dargli la maglia, ma per la Pettinelli è un no. La prima canzone che ha cantato è L’appuntamento, poi ha cantato Filo Rosso di Alfa.

Concludiamo con la ballerina Francesca che ha ballato due volte. La prima volta ha avuto il no di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Tutta colpa del pezzo neoclassico non nelle sue corde in cui è stata molto sporca. Poi ha ballato sulle note di Canzone inutile di Alessandra Amoroso e ha preso tre sì. Quindi anche Francesca ha avuto la maglia del Serale.

Al momento, quindi, chi sono gli allievi al Serale di Amici 24? Per il canto ci sono Antonia, Nicolò e Jacopo Sol, per il ballo invece abbiamo Alessia, Chiara, Francesco, Asia (ha avuto la maglia durante il daytime) e Francesca.

Nuovi litigi nella puntata di Amici

In questa ventesima puntata di Amici 24 non sono mancati ovviamente i litigi tra i professori. Partiamo dal canto e dai litigi che si sono stati per TrigNO e Luk3. in particolare per Luk3 hanno “duellato” Zerbi e la Pettinelli. Quest’ultima ha detto al primo che è tutto l’anno che sussurra. E Zerbi ha risposto che meno male che lui sussurra perché lei con il suo vocione ha rotto i timpani a tutti.

C’è stato anche un litigio tra i professori di ballo, soprattutto tra Deborah e i colleghi dopo l’esibizione di Francesca per prendere la maglia. Ha infatti detto loro che cercavano il pelo nell’uovo sulla ballerina e che quando lei fa notare gli errori tecnici degli allievi della Maestra, invece, viene presa per pazza.