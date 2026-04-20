Ci sono interviste in cui il racconto pubblico lascia spazio a una dimensione più intima della vita privata, fatta di confessioni che intrecciano esperienze personali, legami familiari e fragilità emotive. È il caso di Elisa Isoardi, che a Domenica In ha scelto di esporsi senza filtri, affrontando sia la fine della sua storia sentimentale sia le radici del suo passato familiare.

Elisa Isoardi a Domenica In: la confessione sulla vita privata tra le lacrime

È nello studio di Domenica In, nel confronto con Mara Venier, che Elisa Isoardi ha dato il tono più intimo della sua intervista, alternando leggerezza e momenti di forte introspezione. In apertura ha subito messo in chiaro il suo stato attuale: “Basta con l’amore. Sono di nuovo single“, una dichiarazione netta che ha definito l’atmosfera della puntata e ha aperto la strada a un racconto più profondo. Nel corso della chiacchierata, il discorso si è spostato inevitabilmente anche sulla sua storia familiare, segnata da separazioni e ricostruzioni affettive. Parlando della madre e del contesto in cui è cresciuta, la conduttrice ha lasciato emergere una visione più matura e consapevole del passato, senza giudizi ma con realismo. Infine, Isoardi ha lasciato intravedere una fragilità mai completamente esposta prima, collegando passato e presente emotivo: “Forse per questo ho paura dell’amore“. Un’ammissione che sintetizza il senso dell’intervista a Domenica In, dove tra ricordi familiari, assenze, ricostruzioni e nuove consapevolezze, la conduttrice ha mostrato un lato personale autentico, lontano dalle dinamiche televisive e più vicino alla sua dimensione privata.

Elisa Isoardi e la fine della storia d’amore con lo chef Ernesto Iaccarino

Nel corso della sua recente apparizione televisiva, Elisa Isoardi ha scelto di raccontarsi con una schiettezza poco comune, affrontando anche la conclusione della relazione con lo chef Ernesto Iaccarino. Un legame durato circa un anno che, secondo alcune ricostruzioni di Gabriele Parpiglia, non si sarebbe chiuso in modo del tutto sereno. A confermarne la fine era stato proprio lui con un messaggio social: “Grazie per questi 14 mesi vissuti insieme! Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita, abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima“.

La conduttrice, però, ha lasciato emergere un punto di vista più complesso e meno disteso, ammettendo in studio da Mara Venier: “Sì sono tornata single ma va bene così o forse no. Forse sono matta io. Bisogna aggiustare il cervello“. Parole che hanno alimentato l’idea di tensioni ancora aperte tra i due.

Elisa Isoardi e il rapporto con il padre Walter

Accanto alla sfera sentimentale, Isoardi ha affrontato anche un tema profondamente personale: il legame con il padre. La sua infanzia è stata segnata dalla separazione dei genitori e da una crescita vissuta in parte senza la sua presenza costante. Come ha raccontato: “Mia mamma aveva 15 anni quando aspettava mio fratello Domenico e si è sposata giovanissima. Io sono arrivata 7 anni dopo. Poi quando avevo 3 anni loro si sono separati“. Un passaggio che ha portato anche a dinamiche familiari complesse, con il fratello cresciuto in un contesto diverso: “Mio fratello Dado è cresciuto con papà e con i nonni“.

Nel tempo, però, il rapporto con il padre Walter ha trovato una possibilità di ricostruzione. La conduttrice ha spiegato con lucidità: “Non ho mai colpevolizzato perché un adulto può fare degli errori“. E ancora: “La cosa più bella è che lui ci sia e che ci sentiamo e parliamo. Stiamo ricostruendo il rapporto. Non posso permettermi di giudicarlo perché io non ho avuto figli, parlerei in modo facile. Il percorso di un adulto non è mai semplice“. Un riavvicinamento che, pur tra difficoltà, sembra oggi rappresentare un nuovo equilibrio affettivo.