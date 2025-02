Entrambe ospiti ad Amici 24 per motivi differenti, Elisa ed Elodie hanno litigato come pensa qualcuno? Le due cantanti sono intervenute immediatamente e hanno messo a tacere coloro che ne sono convinti.

Le parole di Elisa ed Elodie

La puntata odierna di Amici 24 ci ha regalato tante emozioni, dalla consegna delle maglie per il Serale al ritorno di tanti ex allievi dopo il Festival di Sanremo 2025. Uno dei momenti che hanno maggiormente attirato l’attenzione è stato non solo l’ingresso di Elisa in studio, accolta da vera regina, ma anche la partecipazione di Elodie in qualità di ospite.

E proprio le due artiste si sono rese protagoniste di chiacchiericci assurdi sul web. Motivo? Quando Elodie è entrata in studio, a parte qualche bacio volante, secondo i telespettatori si sarebbe comportata in maniera fredda e distaccata nei confronti della collega friulana. Elisa dalla sua ha applaudito ed elogiato il talento della cantante.

Nessuno ha però pensato, evidentemente, che in realtà Elodie ed Elisa si erano già viste nel dietro le quinte, insieme a tutti gli altri artisti presenti oggi. Di conseguenza non hanno ritenuto necessario nessuna delle due doversi salutare nuovamente in pubblico. Il mancato gesto ha suscitato però un polverone (lasciatecelo dire) pressoché inutile!

“Ecco Elodie non ha salutato Elisa, non che avessi dubbi”, ha scritto subito qualcuno senza pensarci due volte. E senza rendersi conto che, per l’appunto, le due si erano già viste precedentemente. Talmente tanto caos inutile che le due si sono trovate costrette a intervenire e chiarire come stanno davvero le cose.

su questo social amate fare figure di merda cmq https://t.co/TYt4XEzXAN pic.twitter.com/Re2wKsGsYs — martina (@unbrividosale) February 23, 2025

Elodie, come mostrato dal video qui sopra, è parsa decisamente spiazzata dalle assurdità sentite, mentre Elisa un po’ dispiaciuta ha spiegato per l’appunto che c’era già stato un saluto avvenuto al loro arrivo in studio: “Ci eravamo già viste prima e baciate un minuto prima. Per noi c’eravamo già viste”.

Le artiste hanno scambiato due parole per poi stringersi in un abbraccio e spazzare via così tutte le dicerie inutili di queste ore!