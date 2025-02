Gli utenti dei social hanno notato che Shaila Gatta ha scritto una specie di canzone rap in cui lancia una serie di frecciate a Helena Prestes. Ecco il video della sua performance.

La canzone di Shaila Gatta

Tra Shaila Gatta ed Helena Prestes i rapporti non riescono a essere appianati perché, per un motivo o per un altro, le discussioni tra loro continuano a essere presenti. Lo vediamo non sono nel corso della settimana ma anche durante le puntate in diretta del Grande Fratello.

In queste ultime ore, quindi, Shaila ha voluto scrivere all’altra concorrente una canzone rap. Qui sotto possiamo vedere il video in cui la vediamo insieme all’amica Chiara mentre legge il testo a ritmo di musica.

Inizialmente parla del suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello che ormai dura da cinque mesi. Poi inizia a lanciare delle frecciatine a Helena Prestes parlando di mancanza di umiltà e del fatto che la imiti. Il riferimento all’altra gieffina è chiaro nel momento in cui tira in ballo un evento ben preciso:

“[…] Il popolo comprende quando uno fa l’impostore, stai sgamata malamente, perciò hai tirato il bollitore […]”.

La canzone di Shaila Gatta prosegue accusando Helena di essere gelosa delle carezze che Lorenzo Spolverato le dedica, nonostante sia fidanzata con Javier. Conclude, quindi, chiedendole se ha paura di competere con “i migliori“, riferendosi forse a se stessa e al suo gruppo di amici nella casa.

Vedremo se questo video verrà mostrato nel corso della prossima puntata del Grande Fratello alla Prestes stessa. Noi vi terremo informati nel caso in cui dovessero svilupparsi nuove dinamiche in seguito a tutto ciò. Per il momento il prossimo appuntamento con il reality è previsto per lunedì 24 febbraio 2025.