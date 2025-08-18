A Los Angeles Elisabetta Canalis è stata avvistata con un famoso attore e alcuni movimenti social hanno cominciato a destare sospetti. Flirt in corso? Ecco cosa è emerso secondo i recenti gossip.

Flirt tra Elisabetta Canalis e un famoso attore?

Nuovo capitolo nella vita sentimentale di Elisabetta Canalis? L’indiscrezione arriva direttamente dalla rubrica “C’è chi dice…” curata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi questa settimana. A quanto pare, la showgirl sarda avrebbe attirato l’attenzione del gossip per una frequentazione sospetta con un famoso attore, già noto al pubblico anche per esperienze televisive sportive e reality. L’attore in questione è Alvise Rigo.

Secondo quanto riportato, tutto sarebbe iniziato durante le riprese di “Physical: da 100 a 1”, il nuovo reality Netflix girato a Torino, ispirato al format coreano Physical: 100, incentrato su sfide fisiche estreme e prove di resistenza. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno condiviso questa esperienza, e proprio lì sarebbe nata una complicità che, a quanto pare, si è consolidata ben oltre il piccolo schermo.

Dopo le registrazioni, i due sarebbero volati insieme a Los Angeles, dove sono stati avvistati in un ristorante coreano. Un semplice pranzo tra amici o qualcosa di più? Potrebbe trattarsi semplicemente di una bella amicizia, non per forza di un legame che vada oltre.

In ogni caso il giornale pone l’accento su alcuni dei movimenti social curiosi: l’attore è stato visto in una Instagram Story in compagnia del cane di Elisabetta Canalis, Josie, e poco dopo ha mostrato anche lei, seppur velocemente, tra le immagini condivise.

Storie Instagram Alvise Rigo

Gesti che possono essere considerati casuali ma che, per alcuni maliziosi e attenti osservatori social, potrebbero far pensare piuttosto a possibile flirt. Nessuno dei due è intervenuto pubblicamente, ma tra like e stories sospette, i fan sperano di avere dei chiarimenti dai diretti interessati.

Che si tratti di amore o di una semplice amicizia nata sotto i riflettori, il gossip si è fatto largo. Si attende che Elisabetta Canalis e Alvise Rigo facciano chiarezza. Novella2000.it, in ogni caso, è disponibile per ogni eventuale chiarimento.