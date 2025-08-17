Uno speciale su Temptation Island sarebbe previsto a settembre in prima serata su Canale 5 secondo i recenti rumor emersi nelle ultime ore dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia.

Speciale di Temptation Island in prima serata

Dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia sul ritorno di Temptation Island prima dell’estate 2026, ci si è domandati cosa abbia in mente Canale 5 a proposito del reality delle tentazioni. Una versione autunnale/invernale oppure dell’altro? A sciogliere i nodi poche ore dopo ci hanno pensato LorenzoPugnaloni.it e Fanpage.it, che hanno svelato cosa avrebbe in mente Mediaset a riguardo.

Proprio Pugnaloni sul proprio account Instagram ha scritto quanto segue:

“Temptation Island torna a settembre ma non sarà una nuova edizione. Potrebbe trattarsi di uno speciale in prima serata nello studio di Uomini e Donne (con o senza pubblico non si sa), in cui si parlerà e ci saranno i confronti delle coppie che di più hanno fatto chiacchierate”, si legge a riguardo.

Storia Instagram Lorenzo Pugnaloni su Temptation Island

Anche Fanpage.it ha precisato che più che una versione Winter del reality show delle tentazioni si starebbe pensando a una versione in prima serata in cui discutere e raccontare come vanno le cose oggi tra i protagonisti dell’ultima edizione.

Le relazioni hanno appassionato e stanno appassionando i telespettatori, che ora vorrebbero degli aggiornamenti sui fidanzati e le fidanzate di Temptation Island. Ci si domanda infatti cosa sia successo davvero tra Sarah e Valerio, così come le scelte che avrebbero fatto Alessio e Sonia a proposito del loro futuro o quali sono le novità tra Sonia e Simone dopo i recenti pettegolezzi. Tutte le coppie sono al centro dell’attenzione in questo istante, quindi la curiosità è tanta.

Insomma questo speciale in prima serata su Canale 5, se confermato ufficialmente, si dovrebbe tenere negli studi di Uomini e Donne. Attendiamo delle news ufficiali per sapere se sarà o meno confermato dalla rete.