1 GF Vip: l’abito di Elisabetta Gregoraci

Questa sera va in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Presente in studio, come di consueto, Elisabetta Gregoraci. La showgirl quest’oggi festeggia insieme agli altri vipponi il suo compleanno e continua ad essere protagonista sebbene sia uscita a dicembre dal programma. Già in giornata Elisabetta ha fatto una piccola festicciola in compagnia di alcuni ex concorrenti e stasera avrà modo di condividere questo momento insieme anche ai ragazzi presenti in Casa.

Ad incuriosire ad ogni appuntamento è l’abito indossato dalla conduttrice, oltre a quelli di Dayane Mello e Giulia Salemi. In questi mesi, infatti, Elisabetta Gregoraci ha attirato non poco l’attenzione con outfit sempre molto ricercati e alla moda. Ma cosa avrà deciso di vestire per la puntata di oggi 8 febbraio 2021, nonché giorno del suo compleanno?

Stando alle informazioni riportate dalla stessa Gregoraci sul suo profilo Instagram, questa sera veste un abito firmato Bartolotta & Martorana, mentre le scarpe griffate Lerre. Al momento, purtroppo, non abbiamo informazioni circa il costo totale dell’outfit scelto dalla gieffina.

Ecco la foto caricata su Instagram da Elisabetta Gragoraci dove si mostra ai fan in tutto il suo splendore…

Queste dunque tutte le info e curiosità circa l’abito della conduttrice. E a voi piace il vestito scelto da Elisabetta Gregoraci per questa sera al GF Vip?