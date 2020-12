1 Nel corso della diretta del GF Vip, Elisabetta Gregoraci attacca di nuovo Giulia Salemi, che replica duramente. Il video del momento

Ancora vecchie ruggini tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al GF Vip. La scorsa settimana la showgirl ha dato contro all’influencer, che si è poi sfogata. Alcuni amici tirati in ballo da entrambe si sono schierati dalla parte di Giulia, ma non è finita qui. Anche questa sera l’ex moglie di Flavio Briatore non ha riservato parole tenere nei confronti della coinquilina.

Senza mezzi termini Elisabetta Gregoraci ha fatto altre insinuazioni, dopo essere stata interpellata da Alfonso Signorini. Rivolgendosi a Giulia ha ribadito: “Chiedevi di farti pagare l’alloggio, gli mandavi messaggi (A Flavio Briatore)”.

Affermazioni che non sono piaciute per nulla a Giulia Salemi, la quale ha duramente replicato: “Proprio tu Elisabetta che dici ‘non giudicatemi per questo e questo’. Non cadere nel cliché del giudizio. No”.

Ma non è finita qui perché Giulia Salemi non ci è stata alle parole di Elisabetta Gregoraci e ha continuato a dire la sua: “Sei tu ciccia che hai fatto tutte le face e hai detto ‘no vabbè’ e hai fatto intendere queste cose” e ancora: “Ho cacciato pure dei soldi. Discoteca e cene. È normale che se c’è stata qualche volta X che siamo stati ospiti, ben venga, percepisco. Grazie, grazie mille! Dite quello che volete, io sono a posto con la mia coscienza!”

Giulia Salemi ha risposto per le rime ad Elisabetta Gregoraci e ha detto di non sentirsi in difetto nei confronti di nessuno. Un confronto che, probabilmente, potrebbe proseguire anche al termine della puntata. Le due riusciranno mai a trovare un punto d’incontro?