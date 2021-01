1 GF Vip: durante l’incontro con Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci lancia un avvertimento all’influencer, che replica (VIDEO)

Nel corso di questa puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ritorno nella Casa del GF Vip per un confronto con Pierpaolo Pretelli prima e con Giulia Salemi poi. Dopo aver fatto delle dovute precisazioni, chiedendo ai due di viversi il loro rapporto e smetterla di tirarla in ballo, la showgirl ha lanciato un avvertimento all’influencer, che ha replicato.

Nel corso del dibattito tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, quest’ultima ci ha tenuto a precisare: “Sul tuo privato non mi sembra di aver mai detto nulla”. A quel punto la conduttrice ha fatto una battuta, che ha lasciato di stucco la fashion blogger: “Vabbè non ti preoccupare, ci pensa Marcello, che ha tutta una serie di cose. Non ti preoccupare che ho mandato a lui“, accompagnando il tutto con una risata.

Alfonso Signorini ci ha tenuto a precisare che il Marcello in questione è il legale di Elisabetta Gregoraci (e per giunta anche di Giulia come per sua stessa ammissione). La Salemi è rimasta spiazzata dalle parole dell’ex moglie di Flavio Briatore: “Ah, mi hai diffidata? Adoro! Mi hai diffidata?”.

Elisabetta ha tranquillizzato Giulia dicendo si trattasse di una battuta, ma quanto detto, per un attimo, ha mandato un po’ in crisi la Salemi, anche perché tra le due vi è stato qualche battibecco in passato nella Casa.

Insomma quella di Elisabetta Gregoraci era semplicemente una frecciatina, nulla di più. Giulia Salemi può stare tranquilla!