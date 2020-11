1 In chiacchierata Elisabetta Gregoraci lancia un avvertimento ironico a Selvaggia Roma. Ecco il video del siparietto

Tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma non è stato sicuramente amore a prima vita. Il GF Vip però ci aveva avvertiti dicendo che quest’ultima avrebbe potuto creare scompigli in Casa, specie per quel che riguarda il rapporto tra la conduttrice e Pierpaolo Pretelli.

Selvaggia Roma, infatti, ha ammesso prima del suo arrivo nel reality, di conoscere bene Pierpaolo Pretelli ed essere interessata a lui. Durante il faccia a faccia di venerdì 14 novembre, Selvaggia Roma ha anche aggiunto come tra lei e Pretelli ci sia stato anche qualche bacio, nonostante lui abbia negato la cosa. Ma non solo.

Poco dopo Elisabetta Gregoraci è venuta a conoscenza del pensiero di Selvaggia nei suoi riguardi. La Roma non è stata tenera nei suoi confronti e ha lanciato battutine non da poco. Ieri, nel corso di una chiacchierata a tavola, Elisabetta ha lanciato un avvertimento alla Roma. Seppur ridacchiando con una frecciatina, la Gregoraci ha detto la sua:

“Vi prego facciamo come Giulia. Diffide a destra e a manca. Adesso la mandiamo anche a Selvaggia dopo quel post”.

Elisabetta Gregoraci non è riuscita a trattenere la risata, che ha coinvolto anche Tommaso Zorzi. Solo in un secondo momento Selvaggia ha replicato…